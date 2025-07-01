Для кого, для чего? День молодёжи в Нижнем Тагиле глазами 25-летнего журналиста АН «Между строк» 

В прошедшую субботу в России, ну и в Нижнем Тагиле, отмечался День молодёжи. Праздник, который вроде как должен быть посвящён нам, молодому поколению, оказался по факту совсем не праздником, а набором мероприятий сомнительного характера и качества «для галочки».

Официально из бюджета города на все мероприятия было выделено около миллиона рублей. Лично мне кажется, что на эти деньги сложно устроить достойный праздник для современной требовательной молодёжи в городе с населением почти 350 тысяч жителей, но у чиновников, видимо, свои представления о том, как и за сколько отмечать молодому поколению их день.

Основная площадка — парк имени А. П. Бондина — собрала участников с трудом, что отчасти объясняется пасмурной погодой. В программе значились выступления молодёжных коллективов Дворца молодёжи, однако большинство мероприятий на площадке выглядели скорее формальными, чем живыми, а активностей и развлечений было мало. Например, на площадке Российского Красного Креста предлагали измерить показатели здоровья — давление и пульс. Это выглядело интересно, но не совсем соответствовало теме праздника. Также была организована интерактивная зона «Идём к Победе», которая, к сожалению, не смогла привлечь значительного числа участников. Точки с сувенирами ручной работы и аквагримом пользовались минимальным спросом.

Сложилось впечатление, что все активности создавались скорее для придания празднику масштаба при минимальных затратах. По всей видимости, организаторы очень внимательно отнеслись к верхней границе возраста социально-демографической группы лиц, являющихся молодёжью по закону «О молодёжной политике в РФ», но не очень внимательно к нижней. Мероприятия скорее подходили для детей от 6 до 10 лет и их 35-летних родителей.

Безусловно, нужно отметить, что в этот же вечер в Екатеринбурге проходила Ночь музыки с участием знаменитых коллективов, поэтому не исключено, что многие активные тагильчане предпочли уехать в столицу региона.

Что можно похвалить? Молодые люди всё-таки нашли чем заняться на этом празднике. Около главной сцены оборудовали пространство, где любой желающий мог посостязаться в отжиманиях, поднятии гири, армрестлинге и других спортивных активностях.

В целом День молодёжи в Нижнем Тагиле оказался скромным и не вполне соответствовал тематике и уровню события. Тем не менее, позитивным моментом стала поддержка спортивных инициатив и выступлений местных коллективов, которые нашли отклик у молодёжи и жителей города, показывая, что такие мероприятия всё же имеют потенциал для объединения и вдохновения молодого поколения оставаться в родном городе.

Автор: Софья Тронина

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов