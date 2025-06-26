В Нижнем Тагиле по результатам прокурорской проверки дисквалифицирован генеральный директор управляющей компании «УКИКО»

Прокуратура Тагилстроевского района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства и законодательства о лицензировании в деятельности ООО «УКИКО».

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в непроведении испытаний на прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода и систем отопления, а также промывки и регулировки систем отопления 24 многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УКИКО» и расположенных на территории Тагилстроевского района Нижнего Тагила.

«Кроме того, в июне 2024 года прокуратурой с привлечением специалиста территориального отдела Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проведено обследование многоквартирного дома № 46 по улице Металлургов, в ходе которого обнаружены многочисленные нарушения при обслуживании дома. В частности, выявлено разрушение плит и ступеней лестничного марша, отсутствие оконных створок и остекления оконных конструкций, отсутствие ограждающей решётки на окнах межэтажных площадок лестничной клетки, повреждения шифера кровли, неисправное состояние отмостки, нарушение целостности крыльца, отделочного слоя фасада и цоколя», — отметили в надзорном ведомстве.

Также при обследовании дома № 1а по улице Ярославской и дома № 9 по улице Чаплыгина обнаружены разрушения и отслоения отделки цоколя, наличие трещин в отделочном слое фасада, отсутствие покрытия пола на первом этаже дома № 1а, разрушение и перекос деревянных ступеней, повреждения и шаткость перил.

В сентябре 2024 года на основании постановления прокурора района Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области юридическое лицо ООО «УКИКО» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей.

Повторной проверкой установлено, что необеспечение ООО «УКИКО» надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения) в 24 многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «УКИКО» и расположенных на территории Тагилстроевского района Нижнего Тагила, нарушает права жильцов на комфортные и безопасные условия проживания.

Мировым судьей судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга на основании постановления заместителя прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила генеральный директор ООО «УКИКО» Виктор Старокожев привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

Суд, учтя неоднократные нарушения, допущенные должностным лицом, дисквалифицировал генерального директора управляющей компании на 1 год. В настоящее время судебное постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что в производстве этого же суда сейчас на рассмотрении находится ещё одно административное дело в отношении Старокожева по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований).