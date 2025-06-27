Тагилстроевский районный суд продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в финансировании терроризма на сумму 876 рублей

26 июня 2025 года Тагилстроевский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). За совершение данного преступления предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по апрель 2023 года обвиняемый осуществил финансирование террористической организации на общую сумму в размере 876 рублей 06 копеек путём нескольких безналичных переводов (в интересах следствия иные обстоятельства дела разглашению не подлежат).

«Несмотря на кажущуюся незначительность суммы, следствие рассматривает данный факт, как доказательство причастности подозреваемого к преступной деятельности. В декабре 2024 года в отношении А. было возбуждено уголовное дело, выполнены необходимые следственные и процессуальные действия, однако срок содержания обвиняемого под стражей оказался недостаточным для обеспечения принятия прокурором и судом решений по уголовному делу», — сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 3 августа 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.