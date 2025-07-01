Жители посёлка Уралец под Нижним Тагилом бьют тревогу, опасаясь оказаться отрезанными от города из-за непроходимой дороги

Жители посёлка Уралец обратились к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву с просьбой урегулировать проблему с дорогой, используемой во время реконструкции моста через реку Мартьян.

В июне этого года в посёлке Уралец приступили к реконструкции моста через реку Мартьян, однако по техническим причинам не удалось организовать дублёр. Жителям посёлка было предложено пользоваться бывшей лесной дорогой, которую предварительно отсыпали крупным щебнем.

Как рассказала читательница АН «Между строк» Анна, дорога была открыта 17 июня, но работы на ней полностью не были завершены. Щебень крупной фракции создаёт неудобства не только для пешеходов, но и для автомобилистов. На одном из участков дороги автомобили не могли преодолеть подъём в гору, что вынудило подрядчика за счёт собственных средств засыпать участок щебнем мелкой фракции, однако остальная дорога остаётся в таком же плачевном состоянии.

«Пешеходам очень сложно ходить по таким камням. Обочины нет совсем, и когда едет машина, людям просто приходится уходить в ёлки и кусты. Автомобилисты на грани, все ездят и используют неприличные слова. Резина изнашивается об такую фракцию. Все жители сильно обеспокоены этой ситуацией. Дорога хоть и объездная, но не соответствует никаким требованиям. Нужно-то пару машин щебня привезти. У них контракт на 58 млн рублей. Неужели не стыдно брать миллионные контракты и не выделить 70 тысяч рублей на отсыпку дороги», — рассказала АН «Между строк» Анна.

Для решения проблемы жители обращались к главе посёлка, в администрацию города и в прокуратуру Свердловской области, но ответа пока не последовало. Подрядчик подтвердил жителям, что средства на ремонт дороги есть, однако для этого требуется разрешение Службы заказчика городского хозяйства.

Уральцы опасаются, что окончание ремонта моста, назначенное на ноябрь этого года, отложится, и в зимнее время дорога станет непроходимой, а посёлок окажется отрезан от города. Сейчас жители надеются, что обращение к главе города через СМИ и социальные сети привлечёт внимание к проблеме, и дорога будет приведена в надлежащее состояние.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии со ссылкой на управление городским хозяйством, по просьбам жителей посёлка и дачников дорогу отсыпали щебнем более мелкой фракции ещё 22 июня. Однако, как отметили сами жители, на сегодняшний день, 1 июля, дорога отсыпана лишь частично.

«У главы попросили повторный запрос от его имени на то, что расклинцовка необходима. Сказали, вопрос будет решаться. В общем, отреагировали. Будем ждать дальше», — выразила надежду Анна.