В Нижнем Тагиле суд встал на сторону пассажира в споре с РЖД

В октябре 2023 года житель Новоуральска планировал отправиться на электропоезде «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Нижний Тагил. Однако на контрольно-пропускном пункте железнодорожного вокзала сотрудники транспортной безопасности «Аспект» обнаружили в его сумке электрошокер.

Сотрудники предложили Евгению либо утилизировать устройство, либо передать его кому-то из знакомых. В противном случае они отказались пропускать его на платформу. Пока решалась судьба электрошокера, поезд уже отправился. Мужчина обратился в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с иском против ООО ПТБ «Аспект». Он требовал признать действия компании незаконными и взыскать с ОАО «РЖД» расходы на покупку билета, неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на юридические услуги и штраф.

Суд частично удовлетворил требования истца. Действия охраны были признаны незаконными. С ОАО «РЖД» в пользу пассажира были взысканы убытки на покупку билета и неустойка в размере 266 рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, судебные расходы в размере 1 тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 5 266 рублей.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель компании просил отменить решение, утверждая, что ОАО «РЖД» не является надлежащим ответчиком по делу.

Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отметила, что ОАО «РЖД» не обеспечило надлежащее управление процессом транспортной безопасности как участник договора. Решение суда было оставлено без изменений.