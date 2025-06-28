Что таят в себе тагильские кладбища? 

Недавно краевед Андрей Леонидович Пичугин обнаружил на кладбище «Боровое», что находится в посёлке Черноисточинск, несколько надгробных памятников в виде пней с обрубленными ветками. Все надгробия были изготовлены и установлены ещё в XIX веке. Краевед считает, что эти надгробия необходимо взять под охрану как памятники искусства.

О «пнях» на могилах заговорили не вчера. Одним из тех, кто обратил внимание на такие надгробные памятники, был путешественник, руководитель Сысертского отделения Русского географического общества и блогер Влад Дербышев, который в 2020 году обнаружил подобные памятники на одном из кладбищ города Сысерть и заинтересовался их происхождением. Ему удалось выяснить, что эти памятники изготавливали в камнетёсных мастерских села Мраморское, близ которого находится крупнейшее на Среднем Урале месторождение серого мрамора. Но почему памятники имеют такую необычную форму и нет ли в этом какого-либо символизма?

(фото Андрея Пичугина / с разрешения автора)

Здесь надо сказать, что обустройство кладбищ было регламентировано государством ещё со времён царя Михаила Фёдоровича, когда указом самодержца были установлены правила захоронения людей в городах и сёлах всея Руси. Правила, в частности, предписывали хоронить усопших «не ближе чем в двух верстах от поселения, а ежели селение стоит на реке, то ниже по течению». На могильных крестах предписывалось указывать «имя почившего, его отчество и чьего он роду». Устанавливался и размер места захоронения — «от трёх аршин в длину и двух вширь», и дни поминовения усопших (в эти дни крестьяне освобождались от каких-либо работ), и высота надгробного креста.

Когда строился Нижнетагильский железоделательный завод, в его окрестностях было два кладбища: одно относилось к деревне Фотеево, другое находилось в районе Ключей, и на нём хоронили своих единоверцев беглые старообрядцы. Оба погоста были небольшими по площади и «камерными»: на Фотеевском кладбище хоронили только жителей деревни, на старообрядческом — исключительно приверженцев «старой веры». Поэтому для умерших заводских работных Демидовы организовали кладбище на правом берегу реки Тагил. Сначала на Ягодной горке, затем немного подальше — между нынешними улицей Уральской и проспектом Ленина. В дальнейшем, с увеличением численности населения Нижнетагильского заводского посёлка, число кладбищ увеличивалось, а площади их росли.

С течением времени правила менялись, иногда даже в угоду моде на надгробные памятники. Если в XVII и XVIII веках в ходу были памятные кресты (у простых людей деревянные, у зажиточных — из камня или мрамора), то уже с начала XIX столетия на кладбищах стали появляться памятники других видов и форм.

(фото Андрея Пичугина / с разрешения автора)

В том числе стали появляться памятники в виде пней.

Но что означала столь необычная форма надгробного памятника, и нет ли в этом проявления каких-то языческих традиций? Этими вопросами краеведы озадачили историков Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, где на кладбищах были обнаружены пни-памятники. В итоге появились три рабочие версии. Первая, выдвинутая столичными учёными, гласила, что эта традиция зародилась у древних иудеев, которые ставили похожие памятники на могилах глав семейств, со смертью которых обрывался род. По другой версии, памятник в виде пня обозначал Крест Христов на Голгофе и обозначал, что усопший являлся истинным богопослушным адептом веры. В XV веке традиция перекочевала на Апеннинский полуостров, а затем распространилась по Европе. В Россию же пни-памятники попали с итальянскими мастерами-камнерезами.

Историки Свердловского областного краеведческого музея рассказали, что итальянских камнерезов привёз на Урал в 60-х годах XIX века генерал-майор Яков Данненберг, который был назначен главой Экспедиции о разыскании разного рода цветных каменьев на Урале. А уже позднее итальянцы ввели в похоронную моду памятники-пни. В XIX веке в Екатеринбурге было две камнетесных мастерских, которые делали такие надгробия — Трапезникова и Новикова. Обе мастерские делали памятники из серого мрамора, который добывался в селе Мраморском, где работали итальянские камнерезы.

Однако есть и другая версия появления надгробных «пней». Задолго до того, как на Урал начали перебираться русские переселенцы, здесь наряду с манси проживали общины коми-зырян, у которых

была традиция ставить на могиле умершего главы семейства комель (толстую часть ствола дерева непосредственно над корнями) хвойного дерева — сосны или кедра. По мнению ряда этнографов, отрубленные ветви на могильном комле означали количество детей у умершего.

Изначально коми-зыряне кормились охотой, рыбалкой, примитивным земледелием и проживали компактными агломерациями вблизи таких рек, как Исеть, Тагил, Сысерть и другие. В Нижнем Тагиле зыряне проживали в районе Керкиных гор, которые и название своё получили из-за обилия у подножья керк — зырянских изб. В начале XIX века, с расширением заводских лесных дач, зыряне стали бросать свои деревни и перебираться в заводские посёлки, сохраняя при этом вековые обычаи и традиции своего народа. После крестьянской реформы 1860–1864 гг. многие зыряне начали заниматься коммерцией и быстро богатеть. Они и становились основными заказчиками надгробных памятников-пней.

(фото Андрея Пичугина / с разрешения автора)

Памятники-пни были замечены на старых кладбищах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сысерти, Перми и ряда других российских городов. Теперь они обнаружены и на кладбище Черноисточинска.

Впрочем, памятники-пни встречаются не только на кладбищах.

Так, в селе Мраморском в 1918 году был установлен памятник Первомаю в виде высокого комля с обрубленными ветками. На мраморе высечен текст: «Славься, великое Первое мая, праздник труда и паденья оков». Авторы памятника – мраморские камнерезы Самойлов и Аверкиев — считали, что в таком виде памятник символизирует «крах загнившего царизма». К слову, этот памятник является самым первым памятником Первомаю на Урале.

Памятники в виде пней обнаружены и за океаном, на территории Соединённых Штатов, куда в XIX веке уезжали российские старообрядцы и представители национальных меньшинств, спасаясь от репрессий властей. В основном такие памятники встречаются на Аляске и на территории бывшей так называемой Русской Америки. Но не все такие памятники связаны с этнической принадлежностью усопших. Например, на кладбище Green-Wood в Бруклине (штат Нью-Йорк) надгробия в виде пней или комлей означают, что умерший работал на местную деревообрабатывающую компанию, которая брала на себя расходы по погребению своих работников и устанавливала на их могилах памятники в виде эмблемы фирмы — комля вековой сосны. Встречаются на американских кладбищах и памятники в виде пней, которые в XIX веке устанавливали на могилах членов масонских лож.

© 2025. Д. Г. Кужильный

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По материалам:

- Международного Демидовского фонда;

- альманах «Тагильский краевед» №№ 1-20;

Отдельная благодарность А. Л. Пичугину и порталу tagil-press.ru