Улицы В. и Н. Черепанова в Нижнем Тагиле, которые в московском институте картографии назвали в честь неких Василия и Николая 

Улиц, названных именами легендарных тагильских механиков, создателей первого российского паровоза отца и сына Ефима и Мирона Черепановых в Нижнем Тагиле, неподалёку от Выйского пруда, две: Нижняя Черепанова и Верхняя Черепанова. Правда, на первой сегодня нет ничего интересного с исторической точки зрения. Зато на второй находится единственная здешняя достопримечательность — дом Черепановых, в котором ныне разместился историко-технический музей.

Дом механиков Черепановых (фото неизв. автора, 1915 г. / из архива ГАСО / общ. достояние)

Прежде улица Нижняя Черепанова носила достаточно неблагозвучное название Курейка по имени протекавшей поблизости речки Курейки. Начиналась она с Елизаровой горы, где до 1909 года находилось старообрядческое кладбище. Сама гора, как гласят предания, получила своё название в честь старообрядческого подвижника Елизара, жившего здесь в начале XVIII века и где-то здесь же похороненного.

Однако реки Курейки нет ни на плане Нижнетагильского посёлка 1846 года, ни на карте города 1960 года, ни на современных картах, но она есть на карте 1924 года. Возможно, в XIX столетии Курейка была большим ручьём, и составители плана Нижнетагильского посёлка не посчитали её значимым топографическим объектом. Что касается прежних названий улиц Верхняя и Нижняя Черепанова, то, согласно архивным документам, в последней четверти XVIII века они назывались Нижняя и Верхняя Выйские и были населены работниками Выйского завода и близлежащих рудников.

Район улиц Верхняя и Нижняя Черепанова на плане Нижнетагильского посёлка (карта 1846 г. / общ. достояние)

В первой половине XIX столетия улица Верхняя Выйская становится Большой Выйской. Так она стала именоваться из-за того, что была намного длиннее Нижней Выйской и куда более плотно населена. Своё нынешнее название — Верхняя Черепанова — она получила в 1947 году по случаю 225 летия Нижнего Тагила. Так советская власть пыталась укоренить память о выдающихся механиках из народа. И вообще, широкую известность, в масштабах всей страны, Черепановы приобрели только при советской власти, в послевоенный период.

Если взглянуть на всё тот же план Нижнетагильского посёлка, составленный в середине XIX века, можно заметить, что на Большой Выйской практически нет каменных домов, которые до начала прошлого столетия являлись на Урале одним из первых признаков достатка. Каменные и полукаменные дома стали появляться уже после отмены крепостного права. Принадлежали они, как правило, мелким подрядчикам и оборотистым лавочникам из числа тех, кто гордо именовал себя «средней руки купцами», не состоя при этом в какой-либо купеческой гильдии.

Единственным каменным зданием на Большой Выйской в первой половине XIX века был дом «о двух этажах, с подвалом и при двух флигелях», который в истории нашего города крепко связан с именем Черепановых. Дом построен по проекту демидовского архитектора Александра Петровича Чеботарёва, и в нём в 30–40-х годах позапрошлого столетия проживали Черепановы: Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимович с семьёй. После их смерти дом оказался в собственности старшего сына Мирона Ефимовича — Киприяна Мироновича Черепанова, однако по прошествии некоторого времени был продан правлению Выйского завода. По некоторым сведениям, до 1911 года в доме проживал управляющий этого предприятия Осип Петрович Залесский, известный в посёлке и как опытный заводчик и селекционер домашней птицы.

Фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//15-Dom-Cherepanovyh-1960-e-gg..jpg)

Скорее всего, дом строился в начале 30-х годов XIX века как господский, о чём можно судить по архитектуре здания, расположению комнат, типичному для «господских домов» того времени, а также по устройству придомовой усадьбы. По мнению специалистов, дом достаточно хорошо сохранился, хотя и лишился некоторых деталей: балкона на восточной стене, деревянной веранды, примыкавшей к дому со стороны пруда, бани и ряда надворных построек.

Фото неизв. автора, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Sotrudniki-Nizhnetagilskogo-kraevedcheskogo-muzeja-

vystupajut-s-dokladom-na-zimnem-prazdnike-vyjskih-ulic-foto-1963-g..jpg)

Как дом оказался в собственности у семейства Черепановых, до сих пор не совсем понятно. На этот счёт существует несколько версий, но основных можно выделить три.

Первая версия. Дом был подарен Павлом и Анатолием Николаевичами Демидовыми в знак признания заслуг Черепановых в деле внедрения на заводах паровых машин и механизмов, в том числе за изобретение паровоза. Версия достаточно жизнеспособная. Демидовы стремились показать себя людьми, идущими в ногу с техническим прогрессом и смело внедряющими на своих производствах последние европейские достижения. Архивные материалы подтверждают живой интерес заводчиков к паровым машинам Черепановых и перспективам их применения. Известно, например, что на разработку и постройку паровоза и чугунного колёсопровода для него (рельсового пути) Павел и Анатолий Николаевичи выделили немногим более 10 тысяч рублей серебром — сумму по тем временам огромную. Не исключено, что, подарив Черепановым дом, Демидовы таким образом решили отблагодарить механиков.

Вторая версия. Дом был куплен отцом и сыном Черепановыми на деньги, накопленные ими за долгие годы службы у Демидовых. По оценкам специалистов в области русской архитектуры, подобный дом в середине XIX века мог стоить около 5 тысяч рублей серебром. Известно, что Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович часто получали за внедрение своих изобретений немалые по тем временам премиальные — от 100 до 500 рублей. Кроме того, тагильские механики по приказу Демидовых не раз выезжали на другие заводы для решения разных задач, связанных с запуском и наладкой паровых машин и механизмов, и там получали за свои труды денежное вознаграждение от владельцев заводов. Так, в 1801 году участвовавшие в пуске завода графини Дарьи Салтыковой тагильские мастеровые Фирсов, Лобов и Черепанов получили от хозяйки «по ста рублёв каждому, а после ещё столько же». Ещё щедрее на «премиальные» был заводчик Всеволожский, на заводы которого Черепановы также неоднократно выезжали в «служебные командировки». Кроме того, на тагильских заводах Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович постоянно росли в должностях, а каждая новая должность сопровождалась повышением оклада. И наконец, будучи заводскими служащими, они имели возможность взять ссуду в кассе правления для покупки или постройки жилья. В общем, собрать за 20 или 25 лет службы у Демидовых 5 тысяч рублей отцу и сыну Черепановым было вполне по силам.

Третья версия. Дом строился для размещения правления Выйского медеплавильного завода, но после того, как производство меди на предприятии стало падать, на его площадях развернули вспомогательное производство железоделательного завода, а приказчиков переподчинили Главному правлению заводов. Дом передали под служебное жильё для заводских специалистов, а позднее усадьбу Черепановы выкупили. До наших дней сохранилась «Уставная грамота Выйского завода на усадьбы и покосы 1862-го года», согласно которой владельцем первого дома по улице Большой Выйской является купец 2-й гильдии Киприян Миронович Черепанов.

Дом прославленных механиков не раз менял хозяев. До 1911 года в нём проживал управляющий Выйского завода. После Октябрьской революции его комнаты занимали различные советские учреждения, а в конце 1940-х здание определили под детский приёмник-распределитель УВД.

В 1984-м дом, находящийся в плачевном состоянии, был передан городскому краеведческому музею. Горисполком обещал отреставрировать его в течение двух-трёх лет. Но тут грянула перестройка, затем в стране начался период экономической нестабильности, и реставрация затянулась на долгих 20 лет. Лишь в августе 2004-го в здании был открыт историко-технический музей «Дом Черепановых», очень скоро ставший одним из любимых музеев тагильчан.

Фото неизв. автора, 2006 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//1_Doma-Cherepanovyh-...jpg)

В экспозиции музея собраны уникальные механизмы, созданные тагильскими мастерами в XIX–XX веках, подлинные документы, картины, фотографии, макеты и модели, рассказывающие о развитии технической мысли в Нижнем Тагиле, личные вещи и предметы из домашней обстановки Черепановых.

Экспонаты музея «Дом Черепановых» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://museum-nt.ru/upload/iblock/9fc/9fc10d0f2f9c41b949d212162a0859ef.jpg) Экспонаты музея «Дом Черепановых» (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Экспонаты музея «Дом Черепановых» (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Во дворе музея, на территории усадьбы дома, размещены некоторые объекты, представляющие интерес для посетителей, в том числе макет первого паровоза Черепановых (как известно, их было построено два).

Макет первого паровоза Черепановых (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/a73/a731d6c67661a0d9529a9911979bba87.jpg)

В 70–80-х годах прошлого века этот район Выи начал стремительно менять облик. Сносились старые одноэтажные деревянные дома, а на их месте строились многоквартирные пяти- и девятиэтажные. В этот же период для старейшего района Выи придумали новое название — микрорайон выйских машиностроителей, — которое вскоре позабылось. В 1986 году здесь было начато строительство школы № 30. Через два года, 1 сентября 1988-го, школа приняла первых учеников. В школе был создан и работает до сих пор музей истории Высокогорского механического завода и быта Старой Выи.

Также на берегу пруда появилась набережная, которая была названа Верхне-Выйской, очевидно в память о старом названии улицы. Позднее она была озеленена и преобразована в парк. В 2016 году запущенный Верхне-Выйский парк стал объектом пристального внимания общественников из числа местных жителей, и в мае того же года начались работы по его благоустройству.

С улицей Верхней Черепанова связан один забавный эпизод. В 1960 году была произведена детальная аэрофотосъёмка Нижнего Тагила. Отснятые материалы были переданы в Москву в институт картографии для составления подробной топографической карты города для нужд системы гражданской обороны. На фото улицы Верхняя и Нижняя Черепанова были помечены как «В. Черепанова» и «Н. Черепанова». В столице посчитали, что обе улицы названы в честь каких-то выдающихся тагильчан, и решили, что В. и Н. — это инициалы. Так на карте появились улицы Василия Черепанова и Николая Черепанова. В Тагиле на ошибку обратили внимание только через несколько лет, после того как новыми картами были снабжены все штабы гражданской обороны.

Фрагмент карты ГО 1960 г. (фотокопия с оригинала / графическая обработка)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»