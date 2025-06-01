Вокруг Голого Камня. Место поклонения духам предков и другим божествам

Новая история Голого Камня началась в 1909 году, когда 15-летний студент заводского училища Сергей Топорков нашел близ горы черепки глиняной посуды с орнаментом, обожжённые кости животных, глиняное украшение и бронзовый наконечник стрелы. На следующий день он показал свои находки в училище. Предметы, найденные Сергеем, вызвали интерес у преподавателей. Кто-то из них связался с Уральским обществом любителей естествознания (УОЛЕ), и находками юного тагильчанина заинтересовались в Екатеринбурге. Тагильский врач, член УОЛЕ, Василий Алексеевич Ляпустин на очередном заседании общества сделал сообщение о находке Топоркова. Учёные мужи из Екатеринбурга высказали предположение, что юноша наткнулся на стоянку древнего человека. В том же году надзиратель Нижнетагильского горнозаводского училища Михаил Дмитриев посетил вместе с учащимися Голый Камень, но новых следов древнего человека экспедиция не обнаружила.

В 1926 году в Нижний Тагил приехал известный русский археолог Дмитрий Николаевич Эдинг. Десять полевых сезонов он занимался раскопками на Горбуновском торфянике, а в 1939 году, узнав о находке Сергея Топоркова, отправился на Голый Камень вместе с сотрудниками краеведческого музея. Осмотрев гору, Эдинг предположил, что Голый Камень мог быть культовым местом древних людей и вокруг скальных останцев мог находиться культурный слой эпохи мезолита и неолита. Тагильчане обратились в Академию наук СССР, но пока там решали вопрос об экспедиции, началась война.

В 1944–1945 годах сосланный на Урал археолог Отто Николаевич Бадер вместе с сотрудниками Нижнетагильского краеведческого музея Елизаветой Васильевной Боташевой и Ниной Павловной Кипарисовой проводил раскопки в районе горы Голый Камень. Было сделано несколько интересных находок и определены места будущих поисков и раскопок. Кроме того, Отто Бадер подготовил для тагильчан более 70 лекций на темы «Первоначальное заселение Урала человеком», «Древняя история Тагильского края» и ряд других, а также провёл два десятка экскурсий на Голый Камень. Интересно, что Отто Бадер отыскал первооткрывателя святилища древнего человека на Голом Камне — Сергея Топоркова — и предложил ему принять участие в экспедиции. Сергей Николаевич к тому времени был уже немолодым человеком, работал учителем в школе и вёл кружок «Любители родного края». Он, будучи тяжело больным, принял предложение Бадера и участвовал в первом этапе раскопок 1944 года. Вскоре после этого он скончался, и Отто Бадер посвятил ему большую статью.

Д. Н. Эдинг (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d-1//D-N-Jeding-s-sotrudnikami-Nizhnetagilskogo-kraevedcheskogo-muzeja-na- Gorbunovskom-torfjanike-sleva-napravo-D.-N.-Jeding-T.-K.-Botasheva-A.-N.-Slovcov-O.-A.-Krotova-Kolja-Botashev.png) О. Н. Бадер (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/98986/pub_650c0a1722f2021b9e7145c4_650c0fc531a73e4ac85d13d7/scale_1200)

В 1951 году археолог Елизавета Берс, проездом в Нижнем Тагиле, по просьбе сотрудников Нижнетагильского краеведческого музея осмотрела окрестности Голого Камня, места раскопок Отто Бадера, и резюмировала: «Гора является типичным для мансийских племён святилищем, местом поклонения духам предков и другим божествам. Уверена, что Голый Камень преподнесёт ещё не одну археологическую находку». Так оно и случилось. Через три года, в 1954 году, на южном склоне горы минералог Пауль Рикерт обнаружил место, где древние люди изготавливали каменные орудия труда — скребки, рубила, наконечники гарпунов и стрел. Специалисты определили примерный возраст «мастерской» — VI или V тысячелетие до нашей эры. Однако на этом открытия не закончились. В 1984 году тагильские археологи под руководством Юрия Борисовича Серикова обнаружили у Голого Камня домницу для плавки руды, остатки тиглей, фрагменты керамики и многие другие артефакты.

Дальнейшие исследования и раскопки, проводившиеся на горе в 1980-х–1990-х годах, подтвердили предположения учёных о том, что гора Голый Камень являлась знаковым местом для древнего человека. Здесь изготавливали орудия труда, проводили обряды жертвоприношения и даже плавили руду. Раскопки показали, что культурный слой в этих местах содержит следы нескольких эпох — от мезолита до средневековья. Например, диски, которые археологи определили как детали лучкового приспособления для добывания огня. Два диска выполнены из камня и отличаются друг от друга качеством обработки; остальные диски изготовлены из кусков керамики, что говорит об их более позднем происхождении.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/45199/1/vau-1998-23-08.pdf)

Не меньший интерес для исследователей представляли наконечники стрел. На месте раскопок были найдены костяные, каменные и металлические наконечники. Костяные стрелы имели признаки износа, а металлические не были деформированы. Значит, металлические наконечники стрел, как самые ценные, с большой долей вероятности были принесены в качестве подношения на алтарь. То же самое можно сказать и об остатках керамики.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/45199/1/vau-1998-23-08.pdf)

Среди предметов, найденных на Голом Камне экспедицией Юрия Борисовича Серикова, — несколько кусочков медной и железной руды, мелкие слитки меди и железа, шлак, ошлакованная керамика и обломок тигля. Эти находки относятся к раннему железному веку и началу нашей эры и позволяют полагать, что металлургия была известна на Урале задолго до появления здесь русских переселенцев.

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что орудия труда и охоты, изготовленные на Голом Камне, использовались общинами древних людей в районе нынешних Горбуновского торфяника, Полуденковского болота (прежде озера), Черноисточинского пруда, а также к северу от Нижнего Тагила. Более того, изделия из голокаменского сырья найдены в святилище на Дыроватом камне (река Чусовая). Кроме орудий труда древнего человека и следов его деятельности, в ходе раскопок на Голом Камне было найдено множество костей диких животных: лося, северного оленя, дикой лошади, косули, что также говорило в пользу того, что гора Голый Камень являлась священным местом, где древние люди совершали жертвоприношения.

Надо сказать, что общее количество археологических находок на Голом Камне превышает 20 тысяч единиц. При этом тагильские археологи полагают, что район Голого Камня может хранить ещё немало любопытных находок.

Ещё одну достопримечательность Голый Камень обрёл в начале XX века, но, к сожалению, утратил её в середине столетия. Это шахматный стол, вырубленный в одной из скал к юбилею заводовладельца Елима Павловича Демидова.

Об этом рассказывал в своих записках известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов: «Елим Павлович Демидов увлекался шахматами. К его приезду в Тагильские заводы в 1907 году заводское начальство, зная увлечение хозяина, специально для него “сюрпризом” распорядилось вырубить в скале на самом шихане два кресла, а между ними — шахматную доску. Выбор места был удачным. Отсюда как на ладони виден весь Нижний Тагил с его заводами, а на запад до горизонта — Уральский хребет. Здесь Елим Павлович и проводил с кем-то игру. Кресла и шахматная доска сохранились, но уже попорчены временем». В настоящее время найти это легендарное место уже не представляется возможным: вершина Голого Камня сложена из мягких туфовых пород, и дожди и ветры разрушили каменный стол и кресла. В 1990-х и 2000-х годах тагильские краеведы неоднократно пытались найти это место, но все попытки не дали результата.

Голый Камень (фото Андрея Пичугина / фрагмент ориг. изображения)

(https://nashural.ru/assets/uploads/11.-i-TE-TL-TATI-TATL-U-TL-TM-scaled.jpg)

© 2025. Д. Г. Кужильный

При подготовке материала использованы источники:

— Кипарисова Н. П. «Жертвенное место на Голом Камне», Первое Уральское археологическое совещание. Молотов, 1948.

— Бадер О. Н. «Археологические памятники Тагильского края», Учёные записки Молотовского университета, Молотов, 1953.

— Мищенко О. П. Новые материалы со святилища на вершине горы Голый Камень (Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция, доклад). Уфа, 1996.

— литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Отдельная благодарность Интернет-ресурсу: http://tagil-press.ru и эксперту Международного Демидовского Фонда А. Л. Дорофееву.