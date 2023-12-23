Улица Фрунзе. Военный городок, рынок на месте легендарного Авроринского приюта и смена «прописки» плотины Выйского завода. Часть 3 (окончание)

Ещё одной достопримечательностью главной улицы Выи стал военный городок, построенный в послевоенный период для воинской части № 58107 (или, как её ещё называли, «учебки № 36»). Но реальная история военного городка уходит корнями в первую половину XIX века, когда на этом месте был построен двухэтажный дом настоятеля Выйско-Никольской церкви, где позднее открылась церковно-приходская школа. Рядом находились подворья дьяка и звонаря.

Фрагмент плана Нижнетагильского заводского посёлка 1838 г. (стрелками отмечены храм и дом настоятеля)

(план 1838 г. Э. А Бержье и А. Аллори / общ. достояние)

В 1905 году, чтобы не допустить в Нижне-Тагильске вооружённых выступлений пролетариата, в город были введены части Псковского полка. Офицеры расположились в здании Авроринского приюта, а для солдат были построены казармы между Выйско-Никольской церковью и домом её настоятеля. Солдаты находились в казармах до 1910 года. После изгнания с Урала Колчака и белочехов в казармах разместились части 1-й Уральской дивизии Красной армии.

Дом настоятеля (стрелка) и Выйско-Никольская церковь на фото 1910-х гг.

(фото неизв. автора / общ. достояние)

Осенью 1931-го сюда из Средней Азии передислоцировался 13-й отдельный сапёрный батальон, который находился здесь до июля 1941 года. В 1942-м сапёров сменили танкисты. Сама учебная часть расположилась в здании Авроринского приюта, а на этой территории был обустроен полигон и построены здания столовой, штаба, бани, овощехранилища, несколько позже появился и клуб. После того как в 1961-м танковую учебную часть расформировали, здесь разместили учебку военных строителей (в/ч № 58107), где военнослужащие получали военные специальности водопроводчика, сварщика, оператора котельной, сантехника, каменщика, водителя и ряд других. Выпускники этого учебного подразделения строили стратегические объекты на территории всего Советского Союза и за его пределами: в странах Варшавского договора, в Монголии, Вьетнаме, на Кубе, в Афганистане, а с 1990 года служили в горячих точках на территории СССР.

Воинская часть № 58107 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Voinskaja-chast58107-g.Nizhnij-Tagil.jpg) Столовая воинской части № 58107 (фото Сергея Сушилова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Voinskaja-chast58107-g.Nizhnij-Tagil.-Stolovaja.-Sergej-Sushilov..jpg) Воинская часть № 58107 (фото Виктора Басова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Voinskaja-chast58107-g.Nizhnij-Tagil.-Viktor-Basov..jpg)

В 1993 году военных строителей сменили военные связисты и на материальной базе военгородка был сформирован учебный центр войск связи и два подразделения хранения и ремонта средств связи, известные в настоящее время под общим названием «Учебная часть войск связи № 83531». Командование части регулярно оказывало городу посильную помощь: курсанты патрулировали улицы Нижнего Тагила, помогали с ремонтом дорог и зданий, оказывалась шефская помощь вузам, техникумам и школам по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи, проводились открытые показательные занятия, военные сборы с юношами 10–11-х классов, на базе учебки велась постоянная и планомерная подготовка нижнетагильской молодежи к службе в Вооружённых силах России. Ежегодно учебный центр войск связи выпускал около тысячи специалистов. Подготовленные в части связисты участвовали в 1-й и 2-й чеченских кампаниях, проходили службу на Урале и в Приполярье, на Дальнем Востоке и у западных границ Российской Федерации. В 2009 году, в результате очередной реформы ВС РФ, учебка переехала в Ульяновск, а части хранения и ремонта средств связи — в Екатеринбург. Люди покинули военный городок, но здания и земля продолжали оставаться в ведении Министерства обороны. Передача их городу затянулась на десять лет, в течение которых бывшая учебка превратилась в классическую заброшку. Лишь в 2020 году правительство Свердловской области постановило безвозмездно передать в собственность Нижнего Тагила имущественный комплекс бывшего военного городка площадью 49 011 квадратных метров.

Фото Дмитрия Солодянкина / с разрешения автора Фото Дмитрия Солодянкина / с разрешения автора Фото Дмитрия Солодянкина / с разрешения автора Фото Дмитрия Солодянкина / с разрешения автора

В конце 2021 года здания бывшего военного городка начали сносить. Что появится на этом месте в будущем, пока неизвестно.

История бывшего дома настоятеля Выйско-Никольской церкви, который оказался на территории учебной части, несколько отличается от истории военного городка. В 1980-х годах сюда переехала военная прокуратура, но в 1990-х здание из-за ветхости перешло в разряд хозяйственных построек. После того как военные переехали из Нижнего Тагила, дом сразу был оккупирован асоциальными элементами и за несколько лет превратился в развалины. Краеведы и общественность города попытались хоть как-то обратить внимание местных властей и историков на эту ситуацию, но оказалось, что никто из старших и младших научных сотрудников Нижнетагильского музея не в силах атрибутировать здание и установить его владельцев. Дом приговорили к сносу.

Фото Алексея Хлопотова, 2021 г. / с разрешения автора Фото Надежды Журавлёвой, 2020 г. / с разрешения автора Фото Надежды Журавлёвой, 2020 г. / с разрешения автора Фото Надежды Журавлёвой, 2020 г. / с разрешения автора

Обращение в Международный Демидовский фонд и к его президенту Эдуарду Росселю тоже не помогло спасти дом. Когда на территории городка начались демонтажные работы, его снесли первым.

Не сохранилось до наших дней и здание Авроринского приюта. В советский период оно не раз перестраивалось, но состояние его было удовлетворительным: военные регулярно ремонтировали его, не допускали в здание посторонних даже после того, как из него убрали учебные классы. На территории хранили и ремонтировали технику учебки, здесь находились склады материального обеспечения части.

Фото 1978 г. На заднем плане здание бывшего Авроринского приюта (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//35-Provody-zimy.-1978-god.-Ploshhad-pered-DK-Jubilejnyj..jpg)

Но как только в 1993-м здание и территория остались без надзора, они сразу оказались в центре внимания коммерческих структур. Борьба за них началась в 1994 году и шла как в кулуарах городской власти, так и на криминальном уровне. Трижды в здании вспыхивали пожары, в ходе их тушения погибли два человека. В конце концов обгорелое и полуразрушенное здание попало в руки коммерсантов и на территории легендарного приюта раскинулся оптовый рынок «Титаник». Закрылся он в 2006-м. Остатки приюта разобрали, и на его месте началось строительство торгового центра (Фрунзе, 56).

Строительство торгового центра (фото неизв. автора, 2007 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Stroitelstvo-rynka-Titanik-ul.-Frunze-2007-g.-kopija.jpg)

Достопримечательностью улицы можно назвать и дом № 58 (нынешний адрес: Космонавтов, 33/58), который перекрыл собою выезд с улицы Липовый тракт. В 12-подъездном доме, который был построен по типовому проекту 1-447 и сдан в эксплуатацию в 1974 году, расположились два необычайно популярных у жителей Выи магазина: «Ткани» и «Филателия». В первом, кроме тканей, продавались ещё и изделия Нижнетагильской швейной фабрики: простыни, наволочки, пододеяльники, ночные сорочки. Во втором торговали продукцией для коллекционеров марок: альбомами, кляссерами, советскими и зарубежными марками, и здесь почти всегда было многолюдно.

Тянулась улица Фрунзе до самой плотины Выйского завода, но дома по обе её стороны числились за улицами Космонавтов и Вогульской. У въезда на плотину улица заканчивалась, хотя в XIX и начале ХХ века плотина являлась её началом: возле неё находился знак «нулевой версты» — точки, от которой шёл отсчёт протяжённости пути от Выйского завода до Нижнетагильского. Другой такой знак находился у Зелёного моста.

Но если мы упомянули плотину Выйского медеплавильного завода, то надо сказать пару слов и о ней. Это старейшее гидротехническое сооружение Нижнего Тагила: строить его начали ещё в 1720 году под руководством известного плотинного мастера Леонтия Злобина. В тело плотины было уложено более 15 тысяч кубометров грунта. Выйская плотина имела два прореза: рабочий для подачи воды на заводские механизмы и вешняк для сброса излишков воды из пруда.

Выйская плотина (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyjskaja-plotina-stroitelstvo-istorija//Vyjskaja-plotina.-Derevjannye-listvennichnye-konstrukcii.-1960-e-g.-Foto-iz-alboma-po-istorii-Vyjskoj-plotiny.-Avtor-foto-Kozhevnikov-A.F.-3.jpg)

Конструкция плотины была настолько выверенной, что сооружение простояло без капремонта 240 лет. Но изменений плотине избежать не удалось. В 1967 году была завершена её масштабная реконструкция, в результате которой рабочий прорез был демонтирован, а деревянный вешняк был заменён железобетонным со специальным механизмом, позволяющим регулировать потоки сбрасываемой воды. Кроме того, проезжая часть на плотине была расширена, были проложены пешеходные дорожки, установлено освещение. Тогда-то и поменяли «прописку» плотины, передав её улице Краснознамённой.