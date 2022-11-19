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Тагил спортивный. От кулачных боёв и борьбы на поясах до баскетбола и прыжков на лыжах с трамплина

19.11.2022 12:57
Тагил спортивный. От кулачных боёв и борьбы на поясах до баскетбола и прыжков на лыжах с трамплина

Наш город уже давно зарекомендовал себя как «кузница спортивных кадров» страны. Десятки чемпионов мира и Олимпийских игр, сотни призёров отечественных и международных соревнований, тысячи мастеров и кандидатов в мастера спорта вырастили и воспитали тагильские спортивные клубы и общества. 

Начиналась спортивная жизнь Нижнего Тагила в XIX веке, когда во время народных гуляний заводские мужики устраивали кулачные бои стенка на стенку. Обычно бились «на кулачках» жители заводских частей (в те времена посёлок был поделен на части — районы). Кулачные бои происходили, как правило, на границах этих частей и велись по неписаным правилам: ногами не бить, лежачего не бить, драться до «первой руды» (до первой крови). Призов тогда не существовало: победителям — народное уважение, проигравшим дома жёны нальют бражки.

Второй по популярности была борьба. Татары и башкиры, которых на тагильских заводах всегда было много, боролись «на поясах», русские — «в обхват». Суть поединка была одна — уложить соперника на лопатки. В схватках могли участвовать бойцы любой национальности, что только усиливало интерес публики. Жёстких правил и весовых категорий не было, но перед состязанием старики, зачастую бывшие борцы, оговаривали условия поединка: с подножками или без, как производить начальный захват, как определить победителя. Существовал также своеобразный «допинг-контроль» — пьяных и похмельных к соревнованиям не допускали. История сохранила для потомков даже имена некоторых выдающихся борцов того времени: братьев Шмаковых, Фрола и Василия, и Натальи Кожуриной, которая участвовала в борьбе инкогнито, переодеваясь в мужское платье.

Из спортивных игр самыми распространёнными были лапта и кила — прообраз русского хоккея. Велосипеды, лыжи и коньки из-за своей дороговизны могли себе позволить только зажиточные жители Нижнетагильского посёлка, поэтому эти виды спорта являлись для Тагила почти экзотикой. Только на рубеже XIX и ХХ веков коньки стали более-менее доступны для тагильчан со средними доходами. 

В 1912 году в Нижнетагильском четырёхклассном училище появился гимнастический кружок, организованный преподавателем Алексеем Владимировичем Маркиным, где ребята, кроме общих упражнений, занимались с гирями, подтягивались на перекладине и кольцах, познавали азы греко-римской борьбы. Позднее такие же занятия стали проводиться в железнодорожном и горно-заводском училищах. Сам Алексей Маркин был членом известного московского спортивного клуба «Сокол», созданного в 1887 году писателями Антоном Павловичем Чеховым и Владимиром Алексеевичем Гиляровским. «Соколовские» гимнастические кружки в те годы были очень популярны и открывались по всей России. В 1915 году Николай Иванович Якубович, работавший на товарном дворе железнодорожной станции Нижний Тагил, вместе с товарищами создал из железнодорожников футбольную команду. А два года спустя, в 1917-м, известный в Нижнем Тагиле силач и борец Виктор Александрович Боташев, отец знаменитого тагильского хирурга, организовал спортивный клуб под названием «Санатас», члены которого занимались не только гимнастикой, но и силовыми видами спорта и боксом. Для занятий клуб арендовал фойе кинотеатра «Иллюзия». 

По большому счёту, развитию физкультуры и спорта Нижний Тагил обязан декрету о всеобщем военном обучении или, как его вскоре стали называть, всеобучу, принятому в марте 1918 года VII съездом РКП(б) и IV Чрезвычайным съездом Советов. Практически сразу после того, как город покинули колчаковцы и белочехи, Нижнетагильский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял постановление об образовании в Нижнем Тагиле Центрального спортивного клуба. Для нужд этой организации у купца Капустина было реквизировано здание кинотеатра «Одеон», которое находилось на нынешней улице Первомайской (сейчас на этом месте расположен книжный магазин). Поначалу в клубе ЦСК проходили лишь занятия по физической подготовке с допризывниками, которые должны были в ближайшее время отправиться на срочную военную службу. Однако уже через год или два на базе ЦСК начали создавать спортивные кружки для всех желающих: баскетбольный, гимнастический, лыжный, тяжёлой и лёгкой атлетики. Организаторами и руководителями этих кружков являлись энтузиасты Николай Хлопотов, братья Александр и Виктор Гаёвы, Виктор Боташев, братья Павел и Николай Шамины, Анна Порошина, Вячеслав Авраамов. Занятия проводились после работы или в выходные дни. 


Один из активистов развития массового спорта в Нижнем Тагиле Николай Шамин 
(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://sun9-west.userapi.com/sun9-8/s/v1/ig2/n-aalh-QFAkRadPYIHVkkVguMDqtvmXAKZzUU-crHBd2gw96JOCqpU888zbUnAMFZC85tGZegyZzJg0bXbxvCfqI.jpg)

В 1923 году в горисполкоме был образован совет по физической культуре и спорту, который и стал осуществлять общее руководство всеми городскими спортивными кружками и секциями. А в 1924 году спортивные кружки начинают преобразовываться в спортивные общества или клубы. Так, при клубе Высокогорского рудоуправления имени Сыромолотова возник спортклуб «Высокогорец», а при заводе имени Куйбышева — спортивное общество «Металлист». Выйский спортивный кружок при Высокогорском механическом заводе стал спортобществом имени Коммунистического интернационала молодёжи, а спортивные кружки Нижнетагильского участка Пермской железной дороги объединились в спортивный клуб «Локомотив». В том же году появились и первые детские спортивные кружки: при школе имени Крупской и в детском доме № 1. Уже к концу 1924 года в городе было зарегистрировано 244 взрослых физкультурника и более 300 школьников, регулярно занимающихся в спортивных кружках. Во всех спортивных обществах и клубах работали кружки футбола, лыжного бега, лёгкой атлетики, баскетбола, плавания, конькобежного спорта и короля тогдашнего массового спорта — городков. 

Сейчас многие не знают, что такое игра в городки, но были времена, когда городошный спорт существовал на официальном уровне: с 1936 года проводились чемпионаты СССР по городкам. Эта увлекательная и азартная игра всегда была доступным видом спорта для людей практически любого возраста. Упоминания об игре в городки можно найти даже в старинных документах XV–XVI веков. В городки любили играть Петр I и Александр Суворов, Лев Толстой и Фёдор Шаляпин, Владимир Ленин и Максим Горький. Любил городки и Иосиф Сталин, и именно он стал инициатором проведения чемпионатов СССР по этому виду спорта. 


Игра в городки (фото неизв. автора, 1974 г. / фрагмент ориг. изображения)
(https://dvorsport.ru/wp-content/uploads/2019/01/gorodki_1974.jpg)

В Нижнем Тагиле городошные площадки были на всех стадионах, на спортивных площадках школ, училищ, техникумов и институтов, в парках, на базах отдыха, в санаториях и пионерских лагерях. Первенство города по городкам проходило ежегодно с 1947 года. Сильные городошные команды были на НТМК, УВЗ, ВМЗ, Высокогорском рудоуправлении. Несмотря на то, что в первенстве Свердловской области тагильские городошники высоких мест не занимали, игра была невероятно популярна. В 1950-е, 1960-е и 1970-е годы в тагильских магазинах спорттоваров одним из самых ходовых товаров был набор для игры в городки: две биты, комплект городков и тонкая брошюра с описанием правил игры и советами по устройству городошной площадки. Погубили игру «новые рыночные отношения». В конце 1980-х — начале 1990-х годов на городошных площадках стали появляться автостоянки, ларьки, магазинчики. И вскоре любители городков остались без мест для занятий. В нашем городе ситуация с городошным спортом мало чем отличалась от других регионов. К 1993 году в Нижнем Тагиле действовала только одна городошная площадка.


Игра в городки (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://moi-goda.ru/images/stories/TXTS/2018/2910-istoriy/1-gorodki.jpg)

В 1925 году физкультурники спортклуба «Локомотив» обратились в нижнетагильский совет по физической культуре и спорту с предложением построить легкоатлетический стадион для занятий летом бегом, прыжками в длину и высоту, метанию копья, проведению других соревнований, а зимой — конькобежным спортом. Совет инициативу поддержал и обратился выше — в окружной совет по физической культуре и спорту. Обращение было чисто формальным, в Тагиле мало кто верил, что вышестоящая инстанция окажет финансовую помощь в возведении стадиона. Каково же было удивление тагильчан, когда из Свердловска пришёл ответ: окружной совет даёт деньги на строительство стадиона «в полном объёме, согласно утверждённой смете». В 1926 году на пустыре между улицами 1-я Басанина (ныне — Октябрьской Революции) и МОПРа (проспект Мира) началось строительство легкоатлетического стадиона, которому через год было присвоено имя «Локомотив» по названию спортивного клуба — инициатора строительства. Стадион начал свою работу уже летом 1927 года, а окончательно все работы были завершены в 1928 году. Тогда же в Нижнем Тагиле начали проводить соревнования между клубами на первенство города.

 


2-й окружной праздник физкультуры в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/9-Okruzhnoj-prazdnik-fizkultury-v-N-Tagile.-Avgust-1928-g.JPG)

Стадион использовался не только для занятий спортсменов «Локомотива», но и для проведения общегородских соревнований, спортивных и военно-спортивных праздников. В 1928 году здесь проходил один из этапов Первой спартакиады народов СССР, по результатам которого тагильчане — Анна Порошина, Вячеслав Авраамов, Павел и Николай Шамины — заняли призовые места и отправились в Москву на финальные соревнования спартакиады. А в 1929 году на стадионе состоялось первое международное спортивное мероприятие — товарищеский матч между футбольными командами французского завода «Виллербанн» и сборной Нижнего Тагила. В этом матче тагильчане выиграли со счётом 6:2. 


Французская футбольная команда в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора, 1929 г. / фрагмент ориг. изображения)
(http://historyntagil.ru/culture/images/1201.jpg)

С футболом Нижний Тагил познакомили военнопленные Первой мировой — немцы и австрийцы, а также раненые, которые здесь лечились. Первые тагильские футболисты начинали играть на пустырях. Старенькие мячи, самодельные бутсы и ворота не могли остудить интерес энтузиастов к этому виду спорта. Первое размеченное по правилам поле с воротами появилось на углу улиц Клубной и Липового тракта, рядом с бывшим земским училищем и краем Волковского сада. Построили его, можно сказать, всем миром — силами рабочих Высокогорского мехзавода, Высокогорского железного рудника и учащихся фабрично-заводских училищ Выи. Когда на поле проходил футбольный матч, посмотреть на игру собиралась вся Выя.

 

В конце 1920-х — начале 1930-х годов в Нижнем Тагиле начинают развиваться и другие виды спорта: спортивная гимнастика, велоспорт, бокс, лыжные гонки, лёгкая атлетика. Особо популярными становятся «народные» виды спорта: лыжные походы, велосипедные пробеги, гиревой спорт, туризм. Появляются и спортивные кружки этих видов спорта на заводах, при улкомах (уличных комитетах), домкомах (домовых комитетах) и даже при школах. Многие из них не имели своей тренировочной базы, и спортсмены ходили заниматься на стадион «Локомотив». После введения в 1931 году комплекса ГТО СССР, а в 1934-м его ступеней БГТО, ГТО-1 и ГТО-2, которые были призваны стимулировать развитие физкультуры в стране, стадион стал одним из тех мест в городе, где проводились мероприятия по сдаче норм ГТО.

Днём рождения тагильской лёгкой атлетики принято считать 25 мая 1924 года, а 15 июня того же года на заводском пруду прошли первые соревнования по плаванию. Десять дней спустя совет по физической культуре и спорту зарегистрировал первую в городе секцию баскетбола. Тогда же тагильские пионеры приняли участие в Спартакиаде школьников-легкоатлетов Урала и Сибири, которая прошла в Перми. Первые лыжные состязания в Нижнем Тагиле были проведены в 1926 году на городском пруду, а в 1928 году редакция газеты «Рабочий» (ныне — «Тагильский рабочий») вместе с окружным советом физкультуры организовала массовый лыжный пробег по улицам города. С тех пор соревнования на приз городской газеты стали традиционными, а с 1952 года на приз газеты стали соревноваться велосипедисты и легкоатлеты.

В 1930-е годы тагильский спорт продолжал интенсивно развиваться. В 1932 году в городе построили два катка — в центре города и на Вые. В 1933 году распахнула двери лыжная станция «Металлист». В 1935 году в Нижнем Тагиле открылась водная станция «Динамо», где заработали спортивные секции гребли и плавания. В 1936 году в городе был возведён лыжный трамплин. Инициатором его появления был спортсмен-универсал Евгений Тимофеевич Карамышев. Трамплин был сооружён на горе Долгой, которую с конца 1920-х годов облюбовали любители лыжного спорта.


Первый трамплин на г. Долгой (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)
(https://archivogram.top/gal/345/410/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_lyzhnogo_sporta_v_n_tagile_s_1926_
goda_primitivnyy_uchebnyy_tramplin_na_gore_dolgoy__rodonachalynik_osv-05-41013619.jpg)

Заниматься спортом стало модно, и всё больше и больше тагильчан начали посещать спортивные секции и кружки. На 1 января 1940 года в спортивных организациях города насчитывалось более 30 тысяч активных членов, что для города с населением 160 тысяч человек было очень хорошим показателем.

Продолжение следует…

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