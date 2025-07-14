В Сети появилось видео момента ДТП трамвая с грузовиком в Нижнем Тагиле

Провайдер «Сети Тагила» опубликовал видеозапись момента ДТП трамвая и грузовика, которое произошло днём 10 июля 2025 года на перекрёстке улицы Циолковского и проспекта Мира.

Напомним, 25-летний водитель грузового автомобиля Sitrak, двигаясь со стороны улицы Победы по проспекту Мира, при повороте налево на улицу Циолковского в районе дома 49/24 не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с трамваем.

В результате столкновения пострадавших нет. Трамвай получил механические повреждения.