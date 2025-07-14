В Нижнем Тагиле сгорел заброшенный дом 

12 июля в 10:32 на пульт диспетчера спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Челюскинцев.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, дом принадлежит мужчине, который на момент пожара находился в Москве. При этом деревянное строение не использовалось длительное время и не охранялось. При тушении были задействованы четыре единицы техники и 10 человек личного состава.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.