Валерий Венедиктов — создатель самого массового танка в мире, Т-72

В середине 1969 года по Вагонке стали циркулировать невероятные слухи: «Танковое производство закрывают!», «520-й отдел разгоняют», «Довёл новый директор до ручки». Все заводчане понимали, к чему приведёт закрытие танкового производства. Замедлится строительство новых детских садов, нового жилья и развитие социальной сферы района.

Слухи дошли до первого секретаря горкома партии Геннадия Колбина, и тот позвонил директору УВЗ Ивану Фёдоровичу Крутякову:

«Вы там что, с ума посходили? Кто там у вас завод закрывает? Что это за сплетни ползут по всему городу?» — кричал в трубку Колбин не стесняясь женщин — секретаря и доктора, которая лечила ему тромбофлебит.

Первого секретаря можно было понять: уже был решён вопрос о скором переводе его в Свердловск на должность второго секретаря обкома КПСС (вторые секретари партийных органов в советское время отвечали за идеологию), и обеспокоенность Колбина была понятна.

«Уже по Би-Би-Си передают. Не слушаешь Би-Би-Си? Напрасно. Быстро разберись, в чём причина, кто сплетничает и прими меры. Подключи комитет, если сам не справляешься. И завтра же доложи мне. В любое время», — продолжал бушевать Геннадий Васильевич.

Крутяков молчал. Он то знал в чём дело. Всё началось в прошлом году, когда Иван Фёдорович своим волевым решением приказал остановить работу над перспективным «объектом 172» разработки УВЗ, и готовиться к переводу производства на выпуск танка Т-64 Харьковского конструкторского бюро машиностроения, принятого на вооружение Советской Армии два года назад. Сделано это было по личному распоряжению первого заместителя председателя Совета министров СССР и секретаря ЦК КПСС Дмитрия Фёдоровича Устинова, который курировал оборонную промышленность Советского Союза. В защиту тагильского танка выступил главный конструктор отдела 520 Леонид Николаевич Карцев, который написал по этому поводу письмо в ЦК КПСС. Но в ЦК Карцева не поддержали, а Крутякову посоветовали без промедления избавиться от «мятежного» главного конструктора. Иван Фёдорович так и сделал: он договорился о переводе Карцева в аппарат Министерства обороны СССР в Москву, а на освободившееся место назначил его заместителя, ведущего конструктора отдела и выпускника Военной академии бронетанковых и механизированных войск Валерия Николаевича Венедиктова, которого считал исполнительным и дисциплинированным работником, и если не своим сторонником, то человеком вполне лояльным к руководству завода.

Уход Леонида Карцева с поста «главного по танкам» был воспринят на заводе неоднозначно и в итоге породил слухи о закрытии производства колёсно-гусеничных машин. Самого Ивана Фёдоровича Крутякова, занявшего кресло директора завода после ухода на пенсию Окунева, заводчане поначалу всерьёз не воспринимали. Суховатый в общении и неулыбчивый он не располагал к себе, в отличии от своего предшественника. Одни считали его временщиком, другие — карьеристом. Ничуть не прибавили ему уважения некоторые кадровые перестановки в заводских цехах и отделах, которые он произвёл в начале своего директорства. Поэтому многие были удивлены назначением на должность главного конструктора Валерия Венедиктова — лучшей кандидатуры на этот пост на заводе было просто не найти.

Валерий Николаевич Венедиктов родился в Ташкенте 13 июня 1924 года. Семья была дружной, интеллигентной и высокообразованной. Отец, окончивший Московский университет, занимал в Ташкентском университете должность доцента. Педагогом была и старшая дочь. Валерий перенёс в детстве тяжелое заболевание, и в семье были созданы условия для получения им домашнего образования по индивидуальной программе. Учёбу в средней школе Валерий начал сразу с третьего класса. Проучившись до девятого класса, он в середине учебного года добровольно вступил в ряды Красной Армии, а в январе 1942-го стал слушателем Военной академии бронетанковых войск им. И. В. Сталина (во время Великой Отечественной войны эта академия была эвакуирована из Москвы в Ташкент). Как ему это удалось, для многих было загадкой: Валерий серьёзно отставал в физическом развитии от своих сверстников. Проучившись в академии по октябрь 1942 года, юноша пришёл к убеждению, что, не имея опыта службы в войсках, он отстает от однокашников в практических занятиях. Тогда он убедил начальника академии направить его в учебный танковый полк рядовым. В марте 1943 года Валерий Николаевич стал курсантом первого Харьковского танкового училища им. И. В. Сталина, находящегося в ту пору в городе Чирчик Узбекской ССР, а окончив его в 1944 году, вторично поступил в Академию бронетанковых и механизированных войск на военно-инженерный факультет, уже имея опыт военной службы. По окончании академии в 1949 году, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР, в числе лучших выпускников Валерий Венедиктов был командирован в Нижний Тагил для укрепления кадрового состава «танкового КБ» — отдела 520 «Уралвагонзавода».

Выпускник академии бронетанковых войск В. Н. Венедиктов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i3.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/004748/4748861.jpg)

В отделе Валерий Николаевич сразу проявил себя грамотным специалистом, прекрасно знающим теорию танкостроения. Кроме этого он имел ещё и большой практический опыт в эксплуатации колёсно-гусеничных машин. Венедиктов виртуозно водил танки, первым принимался за исправление поломок, если таковые случались во время испытаний машины. Имея субтильную фигуру, он мог подобраться к любому узлу или механизму танка, а его неиссякаемая энергия вдохновляла коллег на сверхурочную работу, которая время от времени случалась. В 1954 году Венедиктов был назначен заместителем главного конструктора по опытным работам. Кроме руководства всеми опытными работами КБ, за ним были закреплены все работы по серийному производству, выполняемые тремя бюро — моторным, трансмиссии и ходовой части. Он активно принимал участие в работах по доводке серийных танков послевоенного периода Т-55 и Т-62, а в 1959 году его откомандировали в Китайскую Народную Республику наблюдать за лицензионным выпуском Т-54А, которые выпускались на заводе в городе Баотоу под индексом «Тип 59».

Основной танк НОАК «Тип 59» (фото неизв. автора / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Type_1959_Medium_Tank.jpg)

В 1960 году под руководством Венедиктова начались работы по созданию опытных образцов танков с газотурбинными двигателями «объект 167Т» и «объект 166ТМ». Через четыре года «объект 167Т» стал первым в мире боевым танком с газотурбинным двигателем. В сентябре 1964 года, на «бегах» в Кубинке, в присутствии членов правительства СССР и ЦК, «объект 167Т» не просто справился со всеми препятствиями на маршруте, но ещё и пришёл к финишу первым, оставив далеко позади своих конкурентов из Омска, Харькова и Ленинграда. Затем Валерию Николаевичу была поручена работа над «объектом 150» — истребителем танков с ракетным вооружением. В 1968 году эта машина была принята на вооружение в Советской Армии под индексом ИТ-1.

Истребитель танков «ИТ-1» (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Сразу после назначения Валерия Венедиктова главным конструктором отдела 520 Крутяков собрал весь состав отдела в своём кабинете и говорил о том, что коллектив отдела должен оправдать высокое доверие партии и правительства, и «с утроенной энергией заняться претворением в жизнь решений ЦК и Совмина по повышению обороноспособности нашей Родины», что в сжатые сроки отдел должен подготовиться к выпуску танка Т-64, и не отвлекаться на другие проекты без личного указания директора завода. Когда же сотрудники отдела вышли из кабинета Крутякова, кто-то из них спросил Валерия Николаевича, как отдел будет работать дальше.

«Как работали до этого, так и будем. Всё остаётся по-прежнему», — спокойно ответил Венедиктов.

Он вообще всегда сохранял спокойствие и хладнокровие в любых критических ситуациях.

«Если я выругаюсь трёхэтажным матом или наору на кого-нибудь, это не приблизит решение проблемы. Всегда лучше спокойно разобраться в причинах неудачи, и исправить недоработку, чем искать виновных», — говорил он.

Впрочем, те, кто работал с ним, знали, что Венедиктов бывал крут во всём, что касалось работы, и нерадивые сотрудники всегда получали по заслугам, что называется, «по полной программе».

Что произошло в течении следующих трёх месяцев не знал никто, но генеральный директор вдруг стал лояльно относиться к собственным разработкам КБ. В один прекрасный день Крутяков зашёл в отдел 520 и поинтересовался, как обстоят дела с «объектом 172». Конструкторы растерялись: приказ директора завода о запрете работ над тагильским танком по-прежнему висел на информационном стенде в отделе, и над чертежами будущей «семьдесят двойки» в КБ работали негласно, тщательно скрывая это от посторонних. Вскоре выяснилось, что Иван Фёдорович вовсе не против разработки тагильского танка, но не выполнить постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о подготовке завода к серийному производству танка Т-64А он тоже не мог. А вскоре стало известно, что харьковчане пока не могут обеспечить УВЗ всей техдокументацией на свою машину, и работы над «объектом 172» стали вести открыто. На заводе поговаривали, что это Венедиктов сумел убедить Крутякова продолжать работу над будущим Т-72. Он также настоял послать на показательно-испытательные «бега» в Туркмению опытный образец тагильского танка, где машина показала себя намного лучше других перспективных образцов. По возвращению из Ашхабада тагильским танком заинтересовались в Министерстве обороны СССР. В Нижний Тагил приехала комиссия для ознакомления с «объектом 172» на месте. Члены комиссии работали на «Уралвагонзаводе» почти полгода, а ещё через полгода из Москвы поступил приказ: в течении двух лет закончить разработку тагильского танка.

Через два года Иван Фёдорович Крутяков лично докладывал министру обороны Андрею Антоновичу Гречко о том, по каким ключевым характеристикам тагильский танк превосходит все остальные, и какой огромный потенциал он имеет для дальнейшей модернизации. Гречко лично приехал на УВЗ и, ознакомившись с машиной, велел готовить документацию для запуска танка в серию. 7 августа 1973 года совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 554-172 танк Т-72 «Урал» был принят на вооружение Советской Армии. К слову, имя танку — «Урал» — дал именно маршал Гречко. Позднее, в 1986 году за разработку и внедрение в серийное производство танка Т-72 и его модификаций бюро было награждено орденом Октябрьской Революции. Большая группа конструкторов и механиков получила высокие государственные награды, ряду конструкторов были присвоены Государственные премии СССР, почетные звания «Заслуженный конструктор» и «Заслуженный машиностроитель», а группа молодых специалистов бюро стала лауреатом премии Ленинского комсомола.

Валерий Николаевич проявил себя не только как высококлассный специалист, но и как хороший организатор. На базе маломощного и малочисленного конструкторского отдела 520 и опытного производства (цех 540) он создал единую многопрофильную организацию — УКБТМ (Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения) укомплектованную специалистами самого высокого уровня. В дальнейшем он превратил УКБТМ в самостоятельное предприятие, способное разрабатывать, изготовлять и испытывать бронетанковую технику. Выросли зарплаты сотрудников предприятия, по профсоюзным путевкам их семьи стали отдыхать в санаториях и домах отдыха Крыма и Кавказа. Дети сотрудников были устроены в детские дошкольные учреждения. Появилась возможность получения нового жилья и расширения имеющейся жилплощади. В отделе кадров стал проводиться строгий отбор из числа желающих для устройства на работу, в подразделениях УКБТМ увеличился штат дипломированных специалистов.

В. Н. Венедиктов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3855260/pub_63b6d0ec7fc57c5d5d36c31d_63c3fd2d846cb16023ed61c4/scale_1200)

Танк Т-72 стал самым массовым танком в мире (в своём классе) и пережил 11 модификаций. Была создана и доведена до принятия на вооружение БРЭМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), продолжались работы по другим проектам, которых насчитывалось с десяток.

Напряжённая работа не могла не сказаться на состоянии здоровья главного конструктора. Кратковременные отпуска в санаториях Крыма и Абхазии мало помогали. В 1987 году Валерий Николаевич Венедиктов оставил пост главного конструктора, обосновав свой уход на пенсию невозможностью лично участвовать в испытаниях танков. По настоянию жены он вместе с семьёй переехал Челябинск: супруга считала, что вдали от своих коллег, от работы, где он проводил порой по 15–20 часов в сутки, муж спокойно подлечит пошатнувшееся здоровье и будет наслаждаться жизнью пенсионера. Но полностью восстановить здоровье не удалось. Последние два года своей жизни Валерий Николаевич стремился вернуться в Нижний Тагил, говорил, что часто видит во снах дом № 9 по проспекту Вагоностроителей, где он прожил более 30 лет, друзей и коллег по работе.

Его не стало 30 ноября 1995 года. Согласно последней воле Валерия Николаевича он был похоронен в Нижнем Тагиле 4 декабря 1995 года.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Баранов И. Н. «Главный конструктор В. Н. Венедиктов Жизнь, отданная танкам», Н. Тагил, изд. «ДиАл», 2010 г.

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

— Музейно-выставочный комплекс АО «НПК «Уралвагонзавод».

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru