В Нижнем Тагиле будут судить 17-летнего подельника телефонных мошенников

Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, в Нижнем Тагиле закончено расследование дела против тагильчанина, который обвиняется в мошенничестве по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

По версии следствия, осенью 2024 года 17-летний обвиняемый решил заработать деньги и откликнулся на объявление о «быстром заработке» в социальных сетях. Он связался с незнакомым ему мужчиной через мессенджер и узнал, что ему нужно будет получать посылки от курьеров, а потом передавать их своему «работодателю». Оказалось, что в посылках были деньги, которые тагильчанин должен был переводить на указанный счёт, оставляя себе 10% от суммы.

С 24 ноября по 12 декабря 2024 года он пять раз принимал посылки с деньгами, в которых находилось от 100 до 200 тысяч рублей.

Следствие установило, что эти деньги были обманом похищены у пожилых людей в Нижнем Тагиле и Новоуральске по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Молодой человек был частью мошеннической схемы, и в настоящее время выясняются личности его соучастников.

«Противоправная деятельность обвиняемого пресечена в ходе мероприятий, проведённых сотрудниками УМВД России по городу Нижний Тагил. Стражи порядка взяли его "под белы руки" в техникуме, где он обучается. Молодой человек сразу понял, в связи с чем полицейские проявили к нему интерес, и раскаялся в содеянном, выразив желание погасить причинённый пенсионерам ущерб. Впрочем, запоздалое раскаяние не повлияло на вынесение в отношении данного гражданина процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Статья, по которой его будут судить, предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — отметил начальник пресс службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе расследования проведены мероприятия для выяснения деталей преступлений и сбора доказательств. Дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.