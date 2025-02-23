Неизвестный Никита Никитич Демидов. Как младший сын основателя знаменитой династии заводчиков создал в XVIII веке «империю», превосходящую по масштабам хозяйство своего брата — «железного короля» Акинфия

Почему-то так сложилось, что если тагильчане вспоминают Демидовых, то, как правило, этой чести удостаиваются Никита Демидович, Акинфий Никитич, Никита Акинфиевич, Николай Никитич и его потомки. О других Демидовых — Прокофии Акинфиевиче и его брате Григории Акинфиевиче — в Нижнем Тагиле знают немного, а уж об их детях и того меньше.

Но есть в демидовском роде и те, о ком тагильчане до недавнего времени и вовсе не знали. В лучшем случае встречали упоминания о них в виде «один из сыновей». Тем не менее, и «другие Демидовы» тоже начинали своё становление на Урале и прямо или косвенно оказывали влияние на формирование демидовской «железной империи».

Весной 1704 года из Тулы на Урал двинулся большой караван из 30 подвод, перевозящий в Невьянск всё семейство Никиты Демидовича Антюфеева, а также множество мастеровых и работных людей с его тульского завода. С этим караваном на Урал ехали и сыновья Никиты Демидовича: средний Григорий и младший Никита. На Урале разворачивались большие дела, и хозяйству будущего Демидова (позднее Никита сменил фамилии с Антюфеева на Демидова) требовались энергичные и грамотные помощники. По замыслу главы семейства, управлять уральскими заводами должен был Акинфий (что он в то время уже и делал). Младшим братьям предназначалась роль приказчиков.

Но уже через год или полтора выяснилось, что братья ладят друг с другом не всегда. И Григорий, и Никита имели свои взгляды на развитие семейного дела. Акинфий же прислушиваться к мнению братьев не считал нужным. Конфликт обострился в 1706-м, когда едва не были сорваны поставки железа в казну. Причиной тому стало то, что доставлять десятки тысяч пудов металла с Урала в Москву можно было только по рекам и лишь по большой воде либо зимой, когда сухопутные транспортные пути становились более или менее пригодными для движения обозов. Григорий предлагал выплавлять на уральских заводах только чугун, а передельное производство сосредоточить в Подмосковье. Идею Григория поддерживал младший брат Никита, сделавший расчёты экономической эффективности такого предложения. Акинфий же был категорически против. В спор был вынужден вмешаться Никита Демидович. После тщательного изучения вопроса он отправил Григория в Тулу строить на реке Дугне подливной завод. Григорий Никитич управлял Дугнинским заводом вплоть до 1712 года, пока сильное наводнение не разрушило плотину и не затопило завод.

О дальнейшей судьбе Григория Никитича известно немного. Самым известным фактом его биографии является гибель в 1728 году от рук собственного сына.

Дугнинский завод (фото неизв. автора, 1910 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://cdn.myslo.ru/Content/Photogallery/9e/cd/9ecdbe4c-6d50-428b-aa0d-2ee9cf00b73e_b.jpg)

Вслед за Григорием в свободное плавание стал проситься младший сын Никиты Демидовича. Поначалу отец и старший брат Акинфий были категорически против. Но вскоре выяснилось, что Никита-младший намерен жениться, а потому просит родительского благословения и позволения выехать в Тулу к своей избраннице. Узнав, к кому собирается посвататься младший сын, Никита Демидович дал добро. Избранницей Никиты оказалась Анастасия Постухова дочь известного в Туле и Москве оружейного мастера и купца Герасима Постухова, человека богатого и с широкими связями в купеческих кругах. Никита-старший благословил младшего сына, молодые сыграли свадьбу, а в декабре у них родился первый сын Василий.

Впоследствии Василий Никитич Демидов сделал карьеру при дворе императрицы Елизаветы Петровны, где служил в звании кабинет-секретаря, а затем действительного статского советника. Современники считали Василия Никитича фаворитом Елизаветы и даже её любовником. Так это было или нет, доподлинно неизвестно, но то, что Елизавета видела в Василии доброго друга и надёжного советника, подтверждено документально.

Вскоре после рождения сына новые родственники убедили Никиту Никитича открыть «свою коммерцию на Москве». Первоначально под «приглядом» Герасима Постухова Никита начинает заниматься оптовой торговлей, а затем и ростовщичеством, быстро умножая капиталы и расширяя связи в торговых кругах Москвы и Подмосковья. Никита Демидович в течение четырёх лет пытался вернуть сына к «железному делу» действуя и кнутом, и пряником. Но уговоры и угрозы нужного результата не давали. В конце концов, в 1711 году Никита-старший производит раздел имущества, выделив Никиту-младшего из семьи. Кроме небольшой суммы денег, в которых непослушный Никита Никитич не особо и нуждался, он получил в собственность усадьбу и винокуренный завод в Туле. Казалось, отец и сын окончательно поссорились, и о примирении не могло быть и речи. Но прошло пять лет, и отношение Никиты Никитича к коммерции стало меняться. Интерес к торговле начал падать, а прибыли уже не казались достаточными. Винное дело тоже давало хоть и стабильный, но весьма небольшой доход. Кроме того, знания и навыки, полученные в совместной работе с отцом и старшим братом, требовали своей реализации.

В конце концов Никита Никитич принимает решение вернуться в семейное дело, но делает это не так, как хотелось бы отцу. В 1716 году он выкупает за 1000 рублей полуразрушенный Дугненский заводик, отстраивая его после наводнения на новом месте. Никита не только отстраивает завод, но также возводит при нём жилые помещения для рабочих, провиантские склады и церковь. В 1718 году, после окончания строительства, Никита Никитич передал Дугнинский завод в управление сыну Евдокиму Никитичу Демидову. В январе 1720 года Никита с сыном начинают расширять производство. Они строят на Дугненском заводе ещё две домны, увеличивают выпуск металла и ассортимент. В 1720-х годах завод выпускал полосное, дощатое, брусчатое, связное железо, а также изделия бытового назначения, преимущественно чугунное литьё. Торговыми партнёрами, закупавшими продукцию, выступали купцы из Петербурга, Тулы, Москвы и других городов России.

Никита Никитич не оставлял надежд воссоединиться с отцом и старшим братом. Когда в конце 1720-го Никита Демидов-старший объявил об открытии медного месторождения на реке Вые и о намерении построить здесь новый завод, Никита Никитич заявил о готовности войти в семейный бизнес. Он попросился дольщиком к брату Акинфию, предлагая не только свои капиталы, но и свои коммерческие связи. Сам Акинфий был не против такого союза, но отец решает иначе. В своём письме младшему сыну он пишет: «В деньгах твоих у нас нужны нет, а горного дела здесь тебе снесть не уметь». Вскоре обиженный отказом Никита-младший через подставных лиц подал челобитную на отца, обвиняя его в обманном захвате Выйского рудника. Началась тяжба, которую Никита Никитич в конце концов проиграл. Более того, отец каким-то образом узнал о неблаговидной роли сына и окончательно разорвал с ним отношения.

В 1726 году в жизни Никиты Никитича происходят перемены. Его приглашают на службу в московскую Берг-коллегию. Государева служба открыла перед строптивым демидовским отпрыском новые перспективы. В том же 1726 году Никита Никитич получил разрешение и на строительство нового передельного завода на реке Брыне в Мещевском уезде. С 1731 по 1757 годы Никита Никитич приобрёл или построил ещё 10 заводов в Казанском, Калужском, Брянском, Мещевском уездах и Оренбургской губернии. Ещё девять заводов построили сыновья Никиты Никитича — Евдоким, Иван, Никита и Алексей. Четверо из пяти сыновей Никиты продолжили дело отца, управляя его заводами и строя новые. К 1760 году «железная империя» Никиты-младшего (к тому времени покойного) и его сыновей превосходила хозяйство Акинфия по числу предприятий и по объёмам производства.

Заводы Никиты Никитича Демидова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images_history/2014_155.jpg)

Соперничество, зачастую переходящее в противостояние, между двумя ветвями потомков Никиты Демидовича Демидова продолжалось вплоть до 1773 года. Но начавшееся восстание Пугачёва положило этому соперничеству конец. Все уральские заводы Никиты Никитича и его сыновей в ходе боёв были сожжены и разрушены. Восстанавливать их хозяева не стали.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».





При написании материала использовались следующие источники:

- Б. Кафенгауз «История хозяйства Демидовых в ХУ111-Х1Х вв». (М.: 1949, Т. 1)

- И. Юркин "Тульский завод Демидовых". (М.: 1996)

- В. Рожков «Берг-компания на Магнитной горе Благодати и на Медвежьих островах в Лапландии». (Горный журнал, 1885, №5)

- ГАСО. Ф.24, оп.1, д.861,

- ГАСО. Ф.24, оп.1, д.1047,

- В. Трубецкой «Никита Демидов против Никиты Демидова» (2013)

- Н. Калачев «Архив исторических и практических сведений о России» (СПб., 1868 г., кн. IV),

- К. Головщиков «Род дворян Демидовых». (Яр. 1881 г.)