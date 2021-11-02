​​​​​​​«Стройка двух веков» на Папанина: мост, который не смог

Ещё в начале 1970-х годов власти Нижнего Тагила стали искать пути, как разгрузить центральные улицы города от возрастающего потока автомашин. Оптимальный вариант — пустить автотранспорт, следующий на Тагилстрой и обратно, в объезд центра города по берегу реки Тагил — в то время устраивал всех и вписывался в генеральный план развития Нижнего Тагила. Улицу Серова было решено продлить от Маральского моста до улицы Папанина, а в конце построить развязку, по которой транспорт мог двигаться по улице Папанина и через мост по улице Горького. Но, как это часто бывает, за дело взялись не сразу, а через десять лет.

Причиной столь длительной задержки в реализации плана была не бюрократическая система управления, не отсутствие в городской казне денег и не дефицит стройматериалов. Причиной этому были люди, проживавшие на улицах, по которым должны были пойти автомобильные потоки. Надо сказать, что в 70-х и даже в 80-х годах прошлого столетия улицы Горького и Папанина были совсем не такими, какими их знает нынешнее поколение тагильчан. Если сейчас на улице Папанина можно насчитать лишь девять многоэтажек, то ещё в 1960-х улица была плотно застроена жилыми домами, большинство из которых являлись частными владениями с огородами, надворными постройками и... давней историей. Сейчас мало кто помнит, что нынешняя улица Папанина является одной из самых первых улиц Нижнего Тагила, большинство домов на ней были построены ещё в XIX веке. И почти никто не помнит, что прежде улица носила название — Нижняя Ерзовка.



Улица Папанина — бывшая Нижняя Ерзовка в 60-х годах ХХ века (фото А. Ф. Кожевникова, 1964 г.)

(фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1891;image)



Откуда взялось это странное и непонятное название?

Версий на этот счёт существует много. Согласно одной из них, основали улицу Ерзовку чумаки — так на Юге России и в Малороссии звали артельных мужиков, которые занимались торгово-перевозным промыслом. Возили чумаки железо и чугун с тагильских заводов в Царицын, откуда по водам Каспия металл уходил в Персию и Среднюю Азию, или на Украину, в Николаев, где Демидовы имели свои пристани и держали небольшую грузовую флотилию. «Чумачество» было широко распространено в бассейнах «трёх великих русских рек», а одна из «чумаческих» деревень — Ерзовка в Царицынском уезде Саратовской губернии — в середине XIX века была хорошо известна на Среднем Урале. А имя деревни пошло от «чумаческого» термина «ерзать», то есть раскачивать струг вправо-влево, чтобы снять его с мели. Ерзовские чумаки трудились и на демидовских заводах и, возможно, выходцы из этой деревни и дали название тагильской улице. Что они делали на Нижнетагильском заводе? Ныне трудно представить, что по реке Тагил могли когда-то «ходить» торговые суда типа паузок и струг. Тем не менее, судоходство по нашей речке было реальностью — географы тех лет указывали, что река Тагил в период половодья разливалась до 30 — 40 саженей (до 80 метров), имела в глубину до полутора-двух метров и была «способна к судоходству при помощи выпуска спрудной воды» из заводского пруда. Таким образом, сплав судов с продукцией демидовских заводов по рекам Тагил, Тура и Тобол был реальным.

Начиналась Нижняя Ерзовка у самого Зелёного моста и в начале XIX века на улице насчитывалось почти сотня дворов. Население улицы было довольно пёстрым: мастеровые и заводские служащие, подрядчики и кустари, поселковая интеллигенция. В 60-х годах XIX столетия Нижняя Ерзовка едва не стала культурным центром Нижнетагильского завода — здесь в 1862 году был открыт первый в Нижнем Тагиле драматический театр.



Улица Папанина — бывшая Нижняя Ерзовка в 60-х годах ХХ века (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г.)

(фрагмент ориг. изображения)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0/Ulica-Papanina-1961-god..jpg)



Весь советский период улица почти не менялась, во много сохраняя облик, сложившийся в конце позапрошлого – начале прошлого столетий. Трудно себе представить, что каких-то 50 – 60 лет назад у сотрудников Нижнетагильского краеведческого музея улица считалась настоящим заповедником старины, в котором сохранились детали и особенности, присущие горнозаводским посёлкам XIX века. В конце 80-х годов улица Папанина не раз становилась объектом «малых этнографических экспедиций» тагильских историков, краеведов и школьников. В наши дни от той прежней Нижней Ерзовки ничего не осталось. Разве, что остатки подпорных стенок, выложенных местами вдоль русла «вешнячего канала» и сохранившиеся в архивах немногочисленные фотографии и негативы...

...Подготовку к строительству объездной дороги по улице Серова начали ещё в 1970-х. Постепенно расселили частный сектор вдоль будущего шоссе, местами отсыпали правый берег реки, укрепляя его на случай сильного паводка. А во второй половине 80-х взялись за укладку дорожного полотна.



Улица Серова (фото неизв. авт., 1988 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/iblock/962/96213b7951012265ae038d7205358f23.jpg)



К 1990 году реализация проекта вышла на финишную прямую. Оставалось перекинуть через реку Тагил мост и построить небольшой участок дороги от пересечения улиц Островского и Серова до улицы Папанина. Проектированием нового моста в 1990 году занялась муниципальная строительная компания «Нижнетагильский Мостопоезд». Согласно проекту, длина дорожного полотна должна была составить 185 метров, а длина мостового перехода — 580 метров. Стоимость объекта составила немногим более четырёх с половиной млн рублей. Строить мост начали в 1995-м и поначалу дела шли неплохо. Но вот деньги, выделенные из городского бюджета, закончились, а поступление новых средств прекратилось, и работы пришлось приостановить. Сначала на полгода, затем на год, а затем и вовсе до лучших времён, которые всё никак не наступали.



Недостроенный мост (фото: Валентин Чистоусов / фрагмент ориг. изображения)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/news-images/ms-98955--lzh1itzezq.jpg)



В 2001 году недостроенный мост обследовали специалисты и признали «ограниченно годным». В кулуарах городской администрации начали обсуждать продолжение «стройки двух веков». Но тут оказалось, что в связи со спадом производства по всей стране и в виду закрытия более половины промышленных предприятий в городе, объездная дорога не так и нужна. И мост, который почему-то получил прозвище «папанинский», продолжил зарастать кустарником и молодыми побегами осин и берёзок, превращаясь в настоящую «заброшку».

(съёмка Алексея Анфилатова, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (съёмка Алексея Анфилатова, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (съёмка Алексея Анфилатова, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (съёмка Алексея Анфилатова, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

Городские власти несколько раз пытались продать мост, но безуспешно. В 2016 году было принято решение мост демонтировать и распродать по элементам. Было объявлено, что демонтажем будет заниматься екатеринбургская компания «Девелон», которая в качестве оплаты работ получит уже списанные конструкции моста...

(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»

Отдельная благодарность Алексею Анфилатову [https://www.youtube.com/channel/UCzjxCYzlaML6s4_3EAcY1yA] за предоставленные материалы