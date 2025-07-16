Общество

Государственный исторический музей извинился за значки с храмом Василия Блаженного без православных крестов и обещал изъять их из продажи

16.07.2025 12:45
Государственный исторический музей извинился за значки с храмом Василия Блаженного без православных крестов и обещал изъять их из продажи

Государственный исторический музей в Москве извинился за значки с изображением Покровского собора (больше известного как храм Василия Блаженного) без православных крестов и обещал изъять их из продажи. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

«Мы приносим искренние извинения всем, чьи чувства были невольно задеты дизайном сувенирных значков. После внимательного изучения ситуации музей принял решение изъять всю продукцию, вызвавшую дискуссию, и прекратить её продажу до внесения необходимых изменений», — сказано в сообщении. 

В музее добавили, что чутко реагируют на отклик своей аудитории во всех аспектах работы, в том числе, на публикации в СМИ по данной теме. При этом отметили, что в основу сувенирной продукции легла «исключительно стилизация архитектурной детали, подчёркивающая необыкновенную выразительность собора», который является не только православной святыней, но и всемирно известным шедевром архитектуры, памятником русского зодчества, признанным Восьмым чудом света. В музее также сообщили, что выпустят новые значки с изображением храма. 

Ранее общественники из нижнетагильского отделения «Русской общины» в своих соцсетях сообщили, что после их обращения в городскую администрацию чиновники распорядились дорисовать православные кресты на стилизованных изображениях храма Василия Блаженного и Петропавловского собора в школе № 32. 

Напомним, в конце января 2024 года в соцсетях стали появляться фотографии из обновлённой после капремонта школы. Внимательные тагильчане заметили, что авторы работ проигнорировали крест как символ православной веры на изображениях храмов.

Фото: Telegram-канал Государственного Исторического музея, пресс-служба администрации Нижнего Тагила, «Русская община», Telegram-канал «Многонационал»
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