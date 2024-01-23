Общество

«Администрации города нужно исправить этот недочёт». Тагильчан возмутило отсутствие православных крестов на изображениях храмов и соборов в обновлённой школе № 32 

23.01.2024 14:27
«Администрации города нужно исправить этот недочёт». Тагильчан возмутило отсутствие православных крестов на изображениях храмов и соборов в обновлённой школе № 32 

На отсутствие православных крестов на храмах и соборах обратили внимание тагильчане. Речь идёт об объёмных изображениях культурных достопримечательностей России на стенах обновлённой школы 32. Горожан возмутил тот факт, что авторы умышленно проигнорировали крест как символ православной веры, хотя на изображении Спасской башни Кремля пятиконечная звезда имеется.

Свои претензии тагильчане высказали в официальной группе администрации Нижнего Тагила.

«А почему Петропавловский собор не соответствует действительности? Почему сверху точка, а не православный крест — исторический элемент России? Звезду на Кремле же оставили... Почему? Это же эскиз Кремля, он и без неё бы был узнаваем. Крест на православных соборах — это такой же символ России, как и звезда на Кремле. Жаль, что вы умаляете его историческое значение. Именно православного символа. Теперь храм Василия Блаженного и Петропавловский собор ничем не отличаются от башни на Лисьей горе. А звезду с Кремля побоялись снять? А меч у Родины-матери?» — возмущается Екатерина Руш-Широкова. 

«Россия всегда славилась своими прекрасными храмами и звоном колоколов. Но почему по всей нашей необъятной Родине на различных изображениях храмов и церквей то и дело куда-то деваются кресты? Даже на купюре хотели исключить этот важный для любого православного, да и простого человека символ. Думаю, что администрации города и школы нужно исправить этот недочёт в “эскизах” на стенах школы», — пишет Олег Усатов.

В городской мэрии заявили, что стены школьных коридоров украшают объёмные изображения достопримечательностей города, России и известных во всём мире объектов архитектуры. 

«Перед дизайнерами не стояла задача прорисовать все-все детали. Рядом с изображениями расположены стенды с фото и информацией об исторических и архитектурных объектах», — попытались оправдаться в администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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