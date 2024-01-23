«Администрации города нужно исправить этот недочёт». Тагильчан возмутило отсутствие православных крестов на изображениях храмов и соборов в обновлённой школе № 32 

На отсутствие православных крестов на храмах и соборах обратили внимание тагильчане. Речь идёт об объёмных изображениях культурных достопримечательностей России на стенах обновлённой школы № 32. Горожан возмутил тот факт, что авторы умышленно проигнорировали крест как символ православной веры, хотя на изображении Спасской башни Кремля пятиконечная звезда имеется.

Свои претензии тагильчане высказали в официальной группе администрации Нижнего Тагила.

«А почему Петропавловский собор не соответствует действительности? Почему сверху точка, а не православный крест — исторический элемент России? Звезду на Кремле же оставили... Почему? Это же эскиз Кремля, он и без неё бы был узнаваем. Крест на православных соборах — это такой же символ России, как и звезда на Кремле. Жаль, что вы умаляете его историческое значение. Именно православного символа. Теперь храм Василия Блаженного и Петропавловский собор ничем не отличаются от башни на Лисьей горе. А звезду с Кремля побоялись снять? А меч у Родины-матери?» — возмущается Екатерина Руш-Широкова.

«Россия всегда славилась своими прекрасными храмами и звоном колоколов. Но почему по всей нашей необъятной Родине на различных изображениях храмов и церквей то и дело куда-то деваются кресты? Даже на купюре хотели исключить этот важный для любого православного, да и простого человека символ. Думаю, что администрации города и школы нужно исправить этот недочёт в “эскизах” на стенах школы», — пишет Олег Усатов.

В городской мэрии заявили, что стены школьных коридоров украшают объёмные изображения достопримечательностей города, России и известных во всём мире объектов архитектуры.

«Перед дизайнерами не стояла задача прорисовать все-все детали. Рядом с изображениями расположены стенды с фото и информацией об исторических и архитектурных объектах», — попытались оправдаться в администрации Нижнего Тагила.