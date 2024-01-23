В Нижнем Тагиле торжественно открыли отремонтированную школу № 32 (ВИДЕО)

Накануне, 22 января, в Нижнем Тагиле торжественно открыли после капитального ремонта школу № 32. Одно из старейших общеобразовательных учреждений города впервые с момента постройки в 1936 году получило полноценный капитальный ремонт. Участие в церемонии открытия принял министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Чиновник высоко оценил проделанную работу и подчеркнул, что национальный проект будет продлён до 2030 года, а значит, у Нижнего Тагила есть шанс продолжить обновление школьной инфраструктуры.

«Уже не первый год в Нижнем Тагиле реализуется программа модернизации школ. Благодаря поддержке президента и лично губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева региону удаётся не только вдохнуть жизнь в старые здания образовательных учреждений, но и оснастить их самым современным оборудованием. Кроме того, каждый педагогический коллектив в рамках нацпроекта проходит обучение, чтобы эффективно использовать новую оснастку школы», — отметил министр.

Масштабная реконструкция 4-этажного здания в центре Нижнего Тагила длилась 10 месяцев. В здании произвели перепланировку помещений, полностью заменили все инженерные коммуникации (электропроводка, системы отопления, водоотведения и пр.), кровлю, утеплили фасады. Сильным изменениям подверглись спортзал, столовая и актовый зал школы. Большой акцент при ремонте был сделан на безопасности: на входе в школу были оборудованы современный пост охраны и система турникетов, а во всём здании установлены камеры видеонаблюдения. На ремонтные работы было затрачено 235 млн рублей, ещё 120 млн рублей направили на обновление материально-технической базы школы. На благоустройство пришкольной территории и спортивный комплекс на открытом воздухе было предусмотрено дополнительно 30 млн рублей.

Отметим, что за последние 5 лет в городе по нацпроекту «Образование» капитально отремонтированы уже 8 школ, что существенно улучшило образовательные условия для юных тагильчан. В ближайшее время на капитальный ремонт встанут ещё две школы Нижнего Тагила — № 33 и 70.