После жалобы общественников мэрия Нижнего Тагила согласилась вернуть православные кресты на изображениях храмов и соборов в обновлённой школе № 32

Общественники из нижнетагильского отделения «Русской общины» в своих соцсетях сообщили, что после их обращения в городскую администрацию чиновники распорядились дорисовать православные кресты на стилизованном изображении храма Василия Блаженного и Петропавловского собора.

Напомним, в конце января в соцсетях стали появляться фотографии из обновлённой школы № 32. Внимательные тагильчане заметили, что авторы работ умышленно проигнорировали крест как символ православной веры на храмах и соборах, хотя на изображении Спасской башни Кремля пятиконечная звезда имеется.

В комментариях под фотографиями активисты высказали свои возмущения по этому поводу и потребовали от мэрии дорисовать кресты.

«Ваше обращение о художественном оформлении стен школы № 32, поступившее в интернет-приёмную главы города, рассмотрено. На сегодняшний день оформление коридоров и фойе здания школы завершено в полном объёме. Дизайнерское схематичное изображение храма дополнено символом православной веры — православным крестом», — говорится в ответе за подписью замглавы города по соцполитике Валерия Сурова.