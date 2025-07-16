Политика

«Кадровые выводы уже сделаны». Мэр Североуральска Светлана Миронова ушла с поста после критики Дениса Паслера 

16.07.2025 14:48
«Кадровые выводы уже сделаны». Мэр Североуральска Светлана Миронова ушла с поста после критики Дениса Паслера 

Глава Североуральского городского округа Светлана Миронова, занимавшая свой пост с 2021 года, уволилась после резкой критики со стороны врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Сегодня, 16 июля, утром глава региона опубликовал пост в своём Telegram-канале, где обратил внимание на серьёзные проблемы с водоснабжением в Североуральске из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Врио губернатора жёстко раскритиковал работу муниципальных властей, подчеркнув, что такие вопросы решаются, если прикладывать усилия..

«Аргументы весомые, и проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть её решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», — написал Паслер.

По словам местных жителей, проблемы с водоснабжением стали привычным явлением. Воду регулярно перекрывают, а её качество заметно ухудшилось за последние несколько лет, вследствие чего питьевую воду приходится покупать.

«Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны», — отметил врио губернатора.

Сегодня депутаты Североуральской городской думы провели внеочередное заседание «О досрочном прекращении полномочий Главы Североуральского муниципального округа С.Н. Мироновой». Врио главы Североуральска назначен бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко.

Фото: личная страницы Светланы Мироновой во «ВКонтакте»
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