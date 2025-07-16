«Кадровые выводы уже сделаны». Мэр Североуральска Светлана Миронова ушла с поста после критики Дениса Паслера 

Глава Североуральского городского округа Светлана Миронова, занимавшая свой пост с 2021 года, уволилась после резкой критики со стороны врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Сегодня, 16 июля, утром глава региона опубликовал пост в своём Telegram-канале, где обратил внимание на серьёзные проблемы с водоснабжением в Североуральске из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Врио губернатора жёстко раскритиковал работу муниципальных властей, подчеркнув, что такие вопросы решаются, если прикладывать усилия..

«Аргументы весомые, и проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть её решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», — написал Паслер.

По словам местных жителей, проблемы с водоснабжением стали привычным явлением. Воду регулярно перекрывают, а её качество заметно ухудшилось за последние несколько лет, вследствие чего питьевую воду приходится покупать.

«Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны», — отметил врио губернатора.

Сегодня депутаты Североуральской городской думы провели внеочередное заседание «О досрочном прекращении полномочий Главы Североуральского муниципального округа С.Н. Мироновой». Врио главы Североуральска назначен бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко.