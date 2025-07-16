В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали пособников украинских телефонных мошенников (ВИДЕО)

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали преступную группу из шести человек, обеспечивавшую прохождение мошеннических телефонных вызовов с территории Украины через оборудование, установленное в Свердловской и Ярославской областях, сообщили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленники использовали так называемые GSM-шлюзы и SIM-боксы — устройства, объединяющие десятки SIM-карт с обеспечением удалённого доступа и возможностью звонить дистанционно. С их помощью операторы украинских колл-центров, координируемые спецслужбами, звонили россиянам от имени банков и правоохранительных органов, убеждая перевести деньги. Вырученные средства, по данным ФСБ, направлялись на финансирование ВСУ.

Следствие установило, что в схеме участвовали администраторы SIM-боксов, продавцы, покупатели и курьеры по доставке этих устройств, лица и организации, приобретающие крупные партии SIM-карт, а также дропперы — посредники, переводившие украденные деньги в криптовалюту или на зарубежные карты.

Следственным управлением УМВД по Ярославской области на основании материалов ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, всем участникам схемы может грозить до 20 лет лишения свободы по ч.1, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и по ст. 275 УК РФ (государственная измена).