Брюки или элегантные шорты? Экзальтированных тагильчанок возбудило «голое» дефиле молодого человека по набережной Тагильского пруда

3 июля 2025 года на сайте TagilCity.ru появилась заметка о прогуливающемся по набережной Тагильского пруда молодом человеке, который, по мнению СМИ, был «без штанов». Такой якобы «голый» образ тагильчанина возмутил прохожих.

«На первый взгляд может показаться, что на нём просто короткие шорты, однако ничего, кроме футболки и жилета, по словам горожанки, нет», — пишет издание, напомнив, что за появление в общественном месте в подобном виде хулигану грозит штраф.

Молодой человек на видео оказался героем нескольких публикаций АН «Между строк» — Александром Смирновым. Он известен своей неравной борьбой с администрацией Нижнего Тагила и активной гражданской позицией. Александр добился получения благоустроенной квартиры от мэрии, пройдя все инстанции.

Сам Александр считает, что такое нездоровое внимание к его внешнему виду не обосновано.

«Да, я был в шортах, мне их подарила моя знакомая девушка. Получается, сейчас даже шорты нельзя надеть, если они кому-то не понравятся? В жару многие девушки одеваются так, что у них грудь видна. И что, об этом тоже надо писать и жаловаться? Если бы мне сказали, что меня на видео снимают, я бы ещё им попозировал», — заявил АН «Между строк» Александр.