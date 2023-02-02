В Нижнем Тагиле инвалид-детдомовец только через 10 лет и несколько судов смог получить от мэрии благоустроенную квартиру (ВИДЕО)

Инвалид-детдомовец Александр Смирнов наконец-то получил ключи от благоустроенной двухкомнатной квартиры в одной из девятиэтажек на ГГМ. Как рассказал АН «Между строк» тагильчанин, сегодня администрация города заключила с ним договор соцнайма.

«После всех моих хождений по кабинетам мэрия всё же предложила мне хороший вариант на ГГМ. Квартира была в хорошем состоянии, но в ванной и на кухне требовался небольшой косметический ремонт. Мне его быстро сделали. Скоро буду отмечать новоселье», — говорит Александр.

Напомним, воспитанник детского дома инвалид второй группы Александр Смирнов более 10 лет назад начал вести неравную борьбу с чиновниками за право жить в человеческих условиях. Муниципальная двухкомнатная квартира в доме 1954 года постройки на улице Боровой досталась мужчине «по наследству» после того, как его отца и мать лишили родительских прав, а его самого отправили в детдом. После детдома Александр вернулся в квартиру, где ранее проживал с родителями, но жилплощадь за эти годы превратилась в руины без батарей, окон и дверей.

С помощью прокуратуры через суд мужчине удалось добиться от администрации Нижнего Тагила минимального ремонта, но и после этого жилищно-бытовые условия всё равно оставались далеки даже от средних. Александр не опустил руки и продолжил добиваться правосудия.

В 2020 году дом № 41 на улице Боровой был признан аварийным и подлежащим сносу. Как указано в постановлении администрации города за подписью Владислава Пинаева, управлению по учёту и распределению жилья было поручено расселить владельцев квартир до 1 ноября 2027 года. Такая дата не устроила жильцов, и они обратились в суд. Дзержинский районный суд обязал мэрию сократить сроки расселения. Чиновники назначили новую дату — 1 ноября 2026 года. Жить ещё четыре года в помещении, где зимой температура иногда опускается до +14°C, Александр не захотел и снова вместе с прокуратурой подал апелляцию. Свердловский областной суд тоже удовлетворил требования надзорного ведомства, но администрация города перенесла дату всего на три месяца, до 1 августа 2026 года.

По словам Александра, он обращался во все инстанции, включая министерства финансов и строительства. Его вопросом лично занималась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Тагильская мэрия предлагала Смирнову временно переехать в квартиру в одном из бывших общежитий на улице Орджоникидзе, но там условия, говорит мужчина, ничуть не лучше. В начале декабря 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести процессуальную проверку по факту публикации на сайте АН «Между строк», приняв меры к восстановлению прав сироты.