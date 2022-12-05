После публикации АН «Между строк» глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о непредоставлении жилья сироте-инвалиду из Нижнего Тагила

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести процессуальную проверку по факту публикации в СМИ информации об инвалиде-детдомовце, приняв меры к восстановлению прав сироты.

Напомним, более 10 лет воспитанник детского дома инвалид второй группы Александр Смирнов ведёт неравную борьбу с чиновниками за право жить в человеческих условиях. Муниципальная двухкомнатная квартира в доме 1954 года постройки на улице Боровой досталась мужчине «по наследству» после того, как его отца и мать лишили родительских прав, а его самого отправили в детдом. После детдома Александр вернулся в квартиру, где ранее проживал с родителями, но жилплощадь за эти годы превратилась в руины без батарей, окон и дверей.

По словам Александра, он обращался во все инстанции, включая министерства финансов и строительства. Его вопросом лично занимается уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, но пока сдвинуть проблему с мёртвой точки не удалось. Смирнов заявляет, что тагильская мэрия предлагала ему временно переехать в квартиру в одном из бывших общежитий на улице Орджоникидзе, но там условия, говорит мужчина, ничуть не лучше.