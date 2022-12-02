«Давайте вы у меня поживёте, а я у вас». В Нижнем Тагиле инвалид-детдомовец 10 лет не может получить от мэрии благоустроенную квартиру

Более 10 лет воспитанник детского дома инвалид второй группы Александр Смирнов ведёт неравную борьбу с чиновниками за право жить в человеческих условиях. Муниципальная двухкомнатная квартира в доме 1954 года постройки на улице Боровой досталась мужчине «по наследству» после того, как его отца и мать лишили родительских прав, а его самого отправили в детдом. После детдома Александр вернулся в квартиру, где ранее проживал с родителями, но жилплощадь за эти годы превратилась в руины без батарей, окон и дверей.

С помощью прокуратуры через суд мужчине удалось добиться от администрации Нижнего Тагила минимального ремонта, но и после этого жилищно-бытовые условия всё равно остались далеки даже от средних. Александр не опустил руки и продолжил добиваться правосудия.

В 2020 году дом № 41 на улице Боровой был признан аварийным и подлежащим сносу. Как указано в постановлении администрации города за подписью Владислава Пинаева, управлению по учёту и распределению жилья было поручено расселить жильцов до 1 ноября 2027 года. Такая дата не устроила жильцов, и они обратились в суд. Дзержинский районный суд обязал мэрию сократить сроки расселения. Чиновники назначили новую дату — 1 ноября 2026 года. Жить ещё четыре года в помещении, где зимой температура иногда опускается до +14°C, Александр не захотел и снова вместе с прокуратурой подал апелляцию. Свердловский областной суд тоже удовлетворил требования надзорного ведомства, но администрация города перенесла дату всего на три месяца, до 1 августа 2026 года.

По словам Александра, он обращался во все инстанции, включая министерства финансов и строительства. Его вопросом лично занимается уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, но пока сдвинуть проблему с мёртвой точки не удалось. Смирнов заявляет, что тагильская мэрия предлагала ему временно переехать в квартиру в одном из бывших общежитий на улице Орджоникидзе, но там условия, говорит мужчина, ничуть не лучше.

На днях Александр побывал на личном приёме у главы города, чтобы узнать, когда наконец-то получит положенную ему по закону благоустроенную квартиру. Разговор прошёл в уважительном тоне, но в некоторые моменты оба участника были готовы сорваться на эмоции. Владислав Пинаев пытался объяснить, что сейчас идёт расселение домов, которые были признаны аварийными до 2017 года, и когда дойдёт очередь до Александра, сказать невозможно, поскольку всё будет зависеть от областного финансирования. Тогда Смирнов заявил, что намерен снова подавать в суд и требовать компенсацию.