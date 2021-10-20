​​​​​​​Тагильская заброшка в Евстюнихе: история школы для детей шахтёров 

Если отправиться на северо-запад от Нижнего Тагила по Кушвинскому или Серовскому тракту, то в 10 километрах от города на пути появится небольшой посёлок с загадочным названием Евстюниха. Речь сегодня пойдёт именно о ней и об одной маленькой школе, которая проработала более 60 лет, но не сумела устоять.

Происхождение названия посёлка до сих пор вызывает споры у уральских историков и краеведов. По мнению одних, гору назвали по имени старообрядческого отшельника Евстигнея, чей скит находился где-то у подножия горы. Версия, безусловно, достойна внимания, особенно в свете возрастающего интереса к старообрядчеству на Урале.

Другие исследователи уральской старины считают, что название посёлку дала гора: ещё в первой половине XVIII столетия гулящий человек* по имени Евстюня Мохов**, якобы рудознатец, открыл вблизи той горы залежи медной руды и объявил об этом Демидовым, которые строили на реке Вые медеплавильный завод. И вроде даже сам Акинфий Демидов поверстал открывателя в смотрители и назначил его старшим смотрителем за добычей руд в том месте. Вскоре выяснилось, что руда «худая», а добыча её велась чуть ли не в убыток. В итоге рудник закрыли, рудознатца прогнали взашей, но гору с тех времён стали звать Евстюнихинской. Прошло более 100 лет, и в 1864 году у Евстюнихинской (Евстюниной) горы снова было найдено месторождение медной руды. В этот раз за добычу взялись всерьёз и близ горы, у слияния рек Тагил и Баранча, вырос маленький шахтёрский посёлок.

Но на этом история не закончилась. Как это часто бывает на Урале, в 1900 году на северном склоне Евстюниной горы нашли ещё и железную руду. С 1901 по 1902 год её начали добывать, а владевший тагильскими заводами Елим Павлович Демидов даже выделил средства на проведение тщательной геологоразведки. Но началась позорная Русско-японская война, потом империю всколыхнула первая русская революция, затем наступил спад производства, а едва демидовское хозяйство пришло в себя после всех этих потрясений, наступил 1917 год... В общем, к разведке Евстюнихинского железного месторождения вернулись только в 1929 году. Правда, в периоды с 1907 по 1917 и с 1921 по 1929 год добыча железной руды пусть и в небольших объёмах, но велась. Разведка месторождения обнаружила новые крупные аномалии железной руды, и Евстюнихинские карьеры попали в число перспективных.

В 1932 году Совнархоз СССР выделил средства на развитие посёлка, который получил название по имени горы — Евстюнихинский (или в просторечье Евстюниха). Добыча железной руды здесь вплоть до 1970 года производилась карьерным способом, и только после этого началась проходка шахтных стволов.

С развитием разработки месторождения развивался и шахтёрский посёлок. В 1930-х годах в нём появились магазины, клуб и детский сад, а в 1943 году была открыта средняя школа, получившая № 57.



Местоположение школы № 57 в посёлке Евстюниха (вид со спутника)

(https://sun9-27.userapi.com/c10378/u3200863/92857212/y_711a9fe5.jpg / фрагменты ориг. изображений)



Более 60 лет в этой школе получали знания дети шахтёров. Здесь работали прекрасные педагоги, был создан кружок детского технического творчества, модели которого много лет занимали первые и вторые места на городских и областных соревнованиях. Но наступила перестройка, а вслед за ней и «новые экономические реалии», которые не принесли ничего хорошего ни шахтам, ни жителям Евстюнихи, ни школе.

После начавшейся в 1996 году реформы образования жители посёлка обратились к городским властям с просьбой провести в школе капитальный ремонт. Но времена были тяжёлые, и жителей Евстюнихи попросили подождать, уверяя, что ремонт обязательно будет проведён. А через два года начались разговоры о том, что посёлок депрессивный, его население стремительно сокращается, детей в школу ходит всё меньше и меньше, содержать такое здание накладно и лучше его закрыть. Так и случилось. В 2005 году занятия в школе были прекращены, сама она расформирована, а здание брошено.

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В 2015 году здание школы попало в перечень муниципального имущества, арестованного за долги администрации Нижнего Тагила. Оценили бывшую школу всего в 3,5 миллиона рублей. Покупателей на здание так и не нашлось.

Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора Алексей Анфилатов, 2021 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора

Перспектив на восстановление у здания бывшей школы № 57, скорее всего, никаких. То, что не растащат на стройматериалы, разрушится от времени, дождей и ветров. Впрочем, в новейшей истории Нижнего Тагила известны случаи, когда полуразрушенные здания получали вторую жизнь. О некоторых из них мы уже рассказывали, и хочется верить, что у нас ещё появится повод поделиться историей «заброшки» со счастливым концом.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

Отдельная благодарность Алексею Анфилатову за предоставленные материалы!

Примечания

* Гулящие люди — разряд населения, состоявший из вольных, не приписанных ни к служилым, ни к посадским, людей.

** Евстюня (устар.) — просторечное производное от имени Евстигней.