В Нижнем Тагиле накрыли банду по незаконной легализации мигрантов, в которую входили уроженка Узбекистана и сотрудник полиции

В Нижнем Тагиле пресечена деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан на территории РФ. По информации АН «Между строк», уроженка Узбекистана организовала канал незаконной миграции, оформляя для граждан из республик бывшего СССР фиктивные гражданско-правовые договоры, а также документы, свидетельствующие об обучении иностранцев в вузах и ссузах Екатеринбурга. При этом фактически мигранты по этим договорам не работали и не обучались, хотя и предоставляли в миграционную службу заведомо подложные документы, что позволяло им продлевать своё пребывание в России. Группа действовала с 2023 года и успела оказать «помощь» нескольким десяткам человек из Нижнего Тагила и ближайших городов.

Отметим, что помощь в легализации мигрантов оказывал сотрудник отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское». По информации АН «Между строк», он был уволен из полиции в апреле 2025 года по отрицательным мотивам.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».