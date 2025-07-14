В Нижнем Тагиле суд обязал скандально известный приют для бездомных животных «Добрые руки-НТ» и администрацию города создать нормальные условия для содержания отловленных собак

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура провела проверку деятельности скандально известного приюта для бездомных животных «Добрые руки-НТ». В ходе проверки были выявлены значительные нарушения в содержании отловленных собак, поэтому прокуратура подала иск в суд на приют и администрацию города с требованием эти нарушения устранить, сообщает ИА «Все новости».

В ходе проверки выяснилось, что в приюте нет тёплых помещений для животных и изолированного бокса для инфицированных особей.

Директор приюта Алёна Казакова заявила в суде, что собаки находятся в хороших условиях. При необходимости клетки со щенками размещают в отапливаемом помещении и строить отдельные вольеры не надо. Она также отметила, что изолятор есть, но он соединён с другими помещениями общим коридором, по которому ходят только люди, что исключает угрозу заражения. Кроме того, у организации нет средств на реконструкцию, а в городе планируется открытие муниципального приюта.

«Постановление правительства Свердловской области разрешает содержать животных не в отапливаемых вольерах, а в клетках, которые стоят в отапливаемом помещении. Я считаю, что изолятора, который у нас построен, достаточно. Реконструкция здания — это очень дорогостоящая процедура. Для чего ломать и строить, когда уже есть проект муниципального приюта? Мы, может, уже последний год работаем в этом здании. Мы и так финансово тянемся из последних сил. У нас отлов стоит 480 рублей всего, и сэкономить мы можем только на кормлении животных. Но на этом я экономить не собираюсь», — заявила в суде Алена Казакова.

Представитель администрации города также отказался признавать исковые требования прокуратуры. Тем не менее Тагилстроевский районный суд занял сторону истца и в течение года приют «Добрые руки-НТ» вместе с мэрией будут обязаны устранить выявленные нарушения.

«Исполнить указанные требования не представляет какой-то существенной сложности. Например, стационарный изолятор ранее был, при этом в одностороннем порядке, минуя положения закона, отдельный вход ответчиком был заложен. То есть ранее здание соответствовало требованиям, на сегодняшний день перестало соответствовать. На мой взгляд, это в течение месяца можно исправить. Также и обустроить отапливаемые помещения для животных — никаких больших трудностей здесь нет», — считает помощник нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Егор Солоницын.

Напомним, ранее приют для бездомных животных «Добрые руки-НТ» вновь приступил к отлову собак в Нижнем Тагиле по личной просьбе мэра города Владислава Пинаева. В 2025 году «Добрые руки-НТ» уже отловили 531 собаку, в 2024 году — 1698.