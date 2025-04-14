По просьбе Владислава Пинаева скандально известная АНО «Добрые руки-НТ» снова будет отлавливать собак в Нижнем Тагиле

Приют для бездомных животных «Добрые руки» вновь приступит к отлову собак в Нижнем Тагиле по личной просьбе мэра города Владислава Пинаева. Ранее организация отказалась от этой работы на фоне регулярной критики со стороны зоозащитников. Однако, по словам главы города, найти другого исполнителя не удалось.

«Мы оказались месяц назад в такой истории, что у нас просто не осталось организации, которая должна была заявиться [на контракт по отлову]. Деньги в бюджете предусмотрены, мы готовы заключить хоть долгосрочный, хоть краткосрочный контракт, но никто не заявился. Это была совсем пренеприятнейшая ситуация. На сегодняшний день мы проблему решили. Я сам лично встретился с руководителем организации [«Добрые руки»], лично переговорил, попросил всё-таки заключить контракт, потому что действительно период опасный, есть угроза здоровью и жизни жителей города. И спасибо, что она согласилась», — пояснил Владислав Пинаев в эфире ТК «Телекон».

В марте администрация заключила двухмесячный контракт с АНО «Добрые руки-НТ» стоимостью 599 тысяч рублей. Одновременно удалось договориться о сотрудничестве с компанией «АрсеналСтрой» из Красноуральска, которая теперь занимается отловом в Тагилстроевском районе и сельских населённых пунктах. Владислав Пинаев напомнил, что отлов бездомных животных осуществляется по заявкам жителей.