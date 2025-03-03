Никто не хочет отлавливать бездомных собак в Нижнем Тагиле за 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле вновь остро стоит вопрос об отлове беснадзорных животных. В середине февраля администрация Нижнего Тагила объявила тендер на отлов безнадзорных животных. На выполнение работ выделено 4 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, на конкурс не заявилась ни одна организация, поэтому тендер будет объявлен вновь.

Напомним, ранее в Свердловское региональное общественное движение по борьбе с коррупцией и неэффективной работой чиновников «Законопослушный гражданин» обратились зоозащитники Нижнего Тагила, которые считают, что АНО «Добрые руки-НТ» недобросовестно выполняет свои обязательства по контракту на отлов безнадзорных животных на территории города.

Утром 27 февраля у здания приюта собрались десятки тагильчан и журналисты, но никто из представителей «Добрых рук» к ним не вышел. Как рассказал телекомпании «Телекон» заместитель начальника управления горхозяйством Игорь Комаров, по завершении действующего контракта «Добрые руки-НТ» прекращают отлов животных на территории Нижнего Тагила.

«Последний выезд с проверкой и составлением актов проходил 19 февраля 2025 года. На тот момент на территории приюта находилось 117 собак. 28 февраля у нас заканчивается контракт, и мы объявили конкурс на новый тендер», — пояснил заместитель начальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

В управлении горхозяйством отметили, что у них не было претензий к качеству отлова, питания, содержания и вакцинации животных, осуществляемых сотрудниками «Добрых рук-НТ». Тем не менее, они признали, что конфликты, связанные с выдачей животных их владельцам, стали возникать чаще.

Тагильчане, собравшиеся у приюта, также подтвердили проблему с выдачей животных. У каждого из них есть своя личная история, связанная с «Добрыми руками», которая часто заканчивается печально.