Общественники пожаловались полпреду Артёму Жоге на тагильских чиновников и приют для животных «Добрые руки-НТ»

Тагильский приют для бездомных животных «Добрые руки-НТ» вновь оказался в центре скандала. В Свердловское региональное общественное движение по борьбе с коррупцией и неэффективной работой чиновников «Законопослушный гражданин» обратились зоозащитники Нижнего Тагила, которые считают, что «Добрые руки-НТ» недобросовестно выполняет свои обязательства по контракту на отлов безнадзорных животных на территории города.

«Две недели назад к нам обратились волонтёры. От них мы узнали, что вопрос с этим приютом стоит уже на протяжении нескольких лет. Мы хотим помочь во всём разобраться. Конечно, мы полностью поддерживаем зоозащитников и тщательно проверяем информацию. Ведь волонтёры — это люди, которые безвозмездно готовы помогать людям и животным. Многие факты нам уже известны. Будем ждать решения Свердловской прокуратуры», — сообщил редакции АН «Между строк» руководитель движения «Законопослушный гражданин» Денис Носков.

Зоозащитники жалуются, что животные содержатся в неприемлемых, по их меркам, условиях: недостаток корма, антисанитария и отсутствие должного ветеринарного ухода. Волонтеры сообщают о том, что часто сталкиваются с безразличием и нежеланием руководства приюта решать накапливающиеся проблемы. Помимо этого, возникают вопросы и к организации отлова животных. Волонтёры и зоозащитники связывают такое поведение сотрудников приюта с покровительством со стороны местных властей.

ОД «Законопослушный гражданин» обратилось к полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Артёму Жоге с просьбой обратить внимание органов власти на тагильский приют и организовать проверку по всем доводам зоозащитников.

Разбираясь с данной проблемой, ОД «Законопослушный гражданин» установило, что помещение и земельный участок, где размещён приют, находятся на муниципальной земле, выделенной приюту на безвозмездной основе. На территории установлена печь для сжигания животных — крематорий. Работу печи приют не скрывает, размещая рекламу о платной кремации животных. Законность размещения данной печи на муниципальной земле проверяется.

«В свою очередь, администрация города закрывает глаза на использование муниципальной земли не по назначению, что является существенным нарушением договора безвозмездного пользования. Администрация бездействует, акты о нарушениях не составляются, соответственно, договор не расторгается, что может косвенно свидетельствовать о коррупционной составляющей происходящего», — сообщили в ОД «Законопослушный гражданин».

Зоозащитники и неравнодушные волонтёры неоднократно писали жалобы на приют в правоохранительные органы, но силовики, по их словам, нарушений в работе организации не нашли.