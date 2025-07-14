В ДТП на трассе под Нижним Тагилом погибли три человека

Утром 12 июля на 147-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

«58-летний водитель автомобиля Lada Granta, житель Кушвы, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Forester под управлением 54-летнего жителя города Советский (ХМАО – Югра)», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате ДТП погибли водитель Lada Granta и две пассажирки в возрасте 65 и 59 лет. Водитель автомобиля Subaru Forester и его 19-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно предварительным данным, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Погибший водитель Lada Granta имел 16-летний опыт вождения и за последний год один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель Subaru Forester имеет 29-летний стаж и за тот же период трижды нарушал правила дорожного движения.

Состояние водителей на момент аварии будет установлено по результатам медицинских обследований. Проводится расследование для определения всех обстоятельств происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и всегда быть внимательными на дороге, особенно в условиях недостаточной видимости.