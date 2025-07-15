В Нижнем Тагиле произошло ДТП у ЦУМа, в котором пострадал 62-летний водитель

Сегодня, 15 июля, около 10:00 на перекрёстке улиц Циолковского и Октябрьской Рреволюции, около ЦУМа, произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 59-летний водитель Lada Vesta, двигавшийся по улице Циолковского со стороны улицы Металлургов, на регулируемом перекрёстке совершая поворот налево, не уступил дорогу встречной Kia Sportage под управлением 62-летнего мужчины.

В результате столкновения оба автомобиля получили значительные повреждения. У водителя Lada диагностирована травма левой кисти, мужчина был осмотрен медиками скорой помощи и отпущен домой. На месте происшествия работала пожарно-спасательная служба. На момент аварии оба водителя были трезвы. Причины ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать безопасный стиль вождения, исключающий опасные и необдуманные манёвры.