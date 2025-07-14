Студгородок ЮУрГУ: инфраструктура и возможности

Студенческий городок Южно-Уральского государственного университета — это комфорт, дружелюбный коллектив и удобное расположение. О студгородке ЮУрГУ рассказала его директор Людмила Задорина.

— Сколько общежитий сейчас относятся к ЮУрГУ и где они находятся?

— Сейчас студенческих общежитий 10, семь из них — рядом с главным учебным корпусом. Общежитие № 13 находится в Металлургическом районе Челябинска. Ещё одно общежитие расположено на Артиллерийской, 98, рядом с Многопрофильным колледжем ИСТиС. И новое общежитие № 9 на Северо-Западе города.

— Как попасть в общежитие?

— Необходимо подать заявку через личный кабинет абитуриента либо через портал «Госуслуги». После выхода приказов о зачислении жилищно-бытовая комиссия рассмотрит заявки. В первую очередь места предоставляются сиротам, детям, чьи родители участвовали в СВО, бюджетникам очной формы обучения, целевикам. Затем контрактникам при наличии мест.

— Что есть в современных общежитиях?

— В общежитии есть кухни с электроплитами, микроволновыми печами; учебные комнаты с компьютерами, прачечные. Все общежития оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, системой внутреннего противопожарного водопровода.

— Когда начнётся заселение?

— Заселение начнётся с 25 августа 2025 года по датам в зависимости от института либо высшей школы.

— Какие документы нужны при заселении в общежитие?

— Паспорт, 4 фотографии 3x4 см и флюорография.

— Что есть в студгородке университета?

— Студенческий хоккейный клуб «Политехник» в общежитии № 6, на территории студгородка есть хоккейная коробка. Рядом — студенческая поликлиника, бассейн, спортивный комплекс. Студенческое пространство «Наш этаж», хобби-студия и штаб студенческих отрядов находятся в общежитии № 2. А в общежитии № 7 — студенческий центр.

Портал для абитуриентов: abit.susu.ru

Телефон приёмной комиссии: 8-800-300-00-55.

Приёмная комиссия располагается в главном учебном корпусе ЮУрГУ по адресу: проспект Ленина, 76.

Часы работы:

понедельник – пятница с 9:00 до 16:00

суббота с 9:00 до 13:00

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