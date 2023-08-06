Расстрельная должность. С 1935 по 1946 год в Нижнем Тагиле сменились 10 секретарей горкома партии (часть 4)

После беседы в ЦК Шалву Окуджаву вызвал к себе нарком тяжёлой промышленности Орджоникидзе. О чём они беседовали — неизвестно, но встреча продолжалась несколько часов. После чего Шалва Степанович выехал на Урал ждать официального назначения.

Надо сказать, что к тому времени парторг Уралвагонстроя Шалва Степанович Окуджава был самой популярной персоной на заводской стройке. Открытый, приветливый, всегда готовый выслушать, он постоянно находился в гуще событий жизни строителей. Закончив обход заводских объектов, он отправлялся в посёлок, где ежедневно решал массу мелких и крупных проблем заводчан. Он проверял магазины ОРСа (отдела рабочего снабжения) и ЗРК (закрытого рабочего кооператива) на наличие продуктов, заходил в детские сады и школы, где интересовался, всего ли хватает в этих учреждениях, встречался с рабочими и домохозяйками, проверял работу клубов, прачечных и столовых. Узнав, что в «старом городе», как называли вагонстроевцы Нижний Тагил, большую популярность набирает проводное радио, Окуджава выступил инициатором радиофикации посёлка Вагонстроя. В свободное время Шалва Степанович любил сыграть партию в шахматы, почитать книгу, устроить с друзьями пикник в лесу.



Ш. С. Окуджава играет в шахматы с заводскими ИТР (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://s10.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/590448/wr-750.webp)



Шалва Степанович Окуджава родился 1 августа 1901 года в Кутаиси в семье кустаря и прачки. Окончил гимназию, где начал заниматься революционной деятельностью. В 1918 году вступил в партию большевиков и стал одним из организаторов комсомола в Грузии. Затем работал заведующим орготделом ЦК комсомола Грузии, завотделом агитации и пропаганды Тифлисского горкома ВКП(б), был комиссаром военно-командной школы. В 1931 году, после конфликта с партийными чиновниками Тифлисского обкома партии, попросился на одну из всенародных строек СССР и был направлен на Урал, а менее года спустя был назначен парторгом строительства Вагонстроя.

С приходом на стройку Шалвы Степановича здесь сформировалась мощная партийная организация, которая к 1934 году насчитывала более пяти тысяч человек — больше, чем во всём Нижнем Тагиле с пригородами. Работу парторга отмечали и кураторы «тагильской стройки века» — нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе и его заместитель Георгий Пятаков.

«Руководство Уралвагонстроя и лично тов. Марьясин Л. М., Окуджава Ш. С., Репин С. И. проделали большую работу по благоустройству жилого посёлка рабочих и ИТР завода. В посёлке работают банно-прачечный пункт, хлебозавод, детсад и ясли, две школы. Жилой посёлок радиофицирован. На улицах действуют летние водопроводы. Организован рынок, где продаются излишки сельскохозяйственной продукции колхозов и частных хозяйств. Полностью решены вопросы подвоза питьевой воды и вывоза нечистот. В посёлке УВС проводятся санитарные профилактические мероприятия. Большинство рабочих расселены в тёплые общежития и утеплённые брусковые дома», — писал в докладной записке в ЦК Пятаков в 1934 году.

Решение об утверждении Шалвы Степановича 1-м секретарём Нижнетагильского горкома ВКП(б) застало его во время поездки на строительство школы № 7, которую Окуджава пообещал открыть к 1 сентября 1935-го.

Менее чем за два года в должности лидера тагильских коммунистов Шалва Окуджава выполнил почти все задачи, которые ставили перед ним в ЦК. В октябре 1936 года первую продукцию выдал Уральский вагоностроительный завод. Тогда же партийная организация Вагонки обратилась в ЦК и Совнарком с инициативой присоединить посёлок Вагонстроя к Нижнему Тагилу на правах района. В городе наблюдался устойчивый рост партийных рядов, а количество заявлений о приёме в комсомол было больше, чем в Свердловске. В Нижнем Тагиле увеличивалось число яслей, школ, магазинов, объектов соцкультбыта, в чём была заслуга и горкома партии. Единственное, что оказалось не под силу Шалве Степановичу, так это реанимировать строительство Ново-Тагильского металлургического завода. Хотя, по свидетельствам современников, он решению проблем НТМЗ уделял едва ли не половину своего рабочего времени.

В феврале 1937 года Окуджаву вызвали в Свердловск на доклад в обком ВКП(б) и арестовали. Ему предъявили целый букет обвинений — от участия в троцкистском заговоре против лидеров партии до хищений финансовых средств на Уралвагонстрое. В апреле 1937-го он был включён в список лиц, подлежащих «репрессии по 1-й категории» по Свердловской области, а 4 августа его расстреляли. О реальных причинах и обстоятельствах ареста и гибели Шалвы Степановича Окуджавы по сей день ходит масса слухов и сплетен — это отдельная тема. Но в историю Нижнего Тагила он вошёл, наверное, как самый яркий и деятельный глава горкома партии.



Ш. С. Окуджава (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a1/Окуджава%2C_Шалва_Степанович.jpg)



После ареста Окуджавы его пост занял Леонид Николаевич Пальцев, прибывший на Урал из Тулы и занимавший должность 2-го секретаря Нижнетагильского горкома. Но месяц спустя арестовали и его как «ближайшего помощника и соратника троцкиста Окуджавы». Всё, что успел сделать Пальцев в новой должности, — выселить из казённой квартиры семью своего предшественника и отправить её в Москву. Под следствием он провёл 11 месяцев, после чего тоже был расстрелян.

Освободившееся место буквально на следующий день занял Георгий Сергеевич Богачёв, присланный из Ленинграда. Он родился в 1897 году в Петербурге, рано начал заниматься революционной деятельностью. После печально известного расстрела рабочих приисков Ленского золотопромышленного товарищества взял себе псевдоним Ленский. Активно участвовал в революционных событиях 1917 года, во время гражданской войны воевал в Туркестане, занимал должности начальника оперативного отдела Туркменской области и Ферганы. Вернувшись в Ленинград, работал над созданием и развитием в городе профессиональных союзов. В 1931 году трудился в республиканском комитете ВКП(б) Бурят-Монгольской АССР. До 1937 года занимался развитием профсоюзного движения в стране. В Нижний Тагил Богачёв приехал в апреле 1937-го, а в мае того же года получил назначение на должность председателя областного комитета профсоюзов Свердловской области. Ещё через месяц Георгия Сергеевича арестовали и через полгода расстреляли как участника троцкистского заговора.

После Богачёва должность 1-го секретаря занимали П. М. Щербаков (июль — сентябрь 1937), В. Ф. Канавцев (сентябрь 1937 — май 1938), Ф. Е. Трохов (май 1938 —октябрь 1939). Что они успели сделать для города и каковы их судьбы — неизвестно, разве что Фёдор Ефимович Трохов в годы Великой Отечественной войны работал на заводах треста «Главтрубсталь» на Урале, выпускающих авиационные боеприпасы.

В октябре 1939-го в Нижнетагильском горкоме ВКП(б) появился новый 1-й секретарь — недавний выпускник Уральского индустриального института, инженер-строитель по образованию 35-летний Михаил Иванович Горбунов, имевший идеальную для партийного лидера биографию: из простой крестьянской семьи, большой рабочий и партийный стаж, несколько учебных заведений, оконченных без отрыва от производства. В конце 1937 года Михаила Горбунова заметили в Свердловском обкоме ВКП(б) и предложили должность инструктора промышленного отдела. А спустя полтора года он был утверждён первым секретарём Нижнетагильского горкома ВКП(б).

Основная масса партийных руководителей 1930-х годов фактически представляла собой пропагандистов, умевших произнести яркую зажигательную речь. И свои функции они видели в том, чтобы зажечь в трудящихся массах огонь энтузиазма, мобилизовать их на свершение трудовых подвигов. Михаил Иванович Горбунов был исключением: он имел за плечами большой производственный стаж и диплом инженера-строителя.

Весь свой срок в должности 1-го секретаря горкома партии, до декабря 1941 года, Михаил Иванович занимался проблемами строительства Ново-Тагильского металлургического завода, решал вопросы кадров и снабжения стройматериалами долгостроя-гиганта. Отзывы о его работе были самые положительные. Тем не менее его заменили на человека, имевшего опыт работы с оборонными предприятиями. Главой Нижнетагильского горкома партии стал Алексей Алексеевич Епишев, прибывший в эвакуацию на Урал вместе с Харьковским танковым заводом.



А. А. Епишев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/epishev_a_a_02.jpg)



Алексей Епишев родился в мае 1908 года в Астрахани в семье рабочего. В середине 1920-х годов был назначен инструктором районного бюро юных пионеров, а затем заведующим отделом пропаганды и агитации райкома комсомола. С сентября 1930-го служил в РККА на разных должностях. В 1938 году был назначен парторгом ЦК на заводе им. Коминтерна в Харькове и одновременно 1-м секретарём Коминтерновского райкома КП(б) Украины. С началом Великой Отечественной войны был назначен комиссаром Харьковского корпуса народного ополчения, организовывал эвакуацию харьковских предприятий. В Нижнем Тагиле занимался размещением завода № 183 на площадях УВЗ, недолго пробыл на посту ответственного секретаря Дзержинского райкома партии, а затем был переведён и возглавил Нижнетагильский горком. Как опытный военный и управленец, Алексей Алексеевич много сделал для обеспечения работы тагильских заводов в условиях войны. Однако в январе 1942 года его отозвали в распоряжение Государственного комитета обороны и назначили уполномоченным Военного совета Сталинградского фронта. Вся дальнейшая жизнь Алексея Алексеевича Епишева была связана со службой в вооружённых силах. В отставку он вышел в звании генерала армии.

19 января 1942 года кабинет 1-го секретаря Нижнетагильского горкома партии занял ещё один назначенец — секретарь Свердловского обкома по вопросам агитации и пропаганды Евгений Фёдорович Колышев.



Е. Ф. Колышев (фото неизв. авт., 1949−1951 гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://энциклопедия-урала.рф/images/7/7d/Колышев_Евгений_Фёдорович.jpg)



Он родился 10 декабря 1909 года в селе Верхняя Санарка Оренбургской губернии, и вся его сознательная жизнь была связана с работой в партийных органах. С 1927 по 1942 год он трудился на разных ответственных должностях в Свердловском обкоме ВЛКСМ и Свердловском обкоме партии. Поговаривали, что с партийной дисциплиной у Колышева было неважно и назначение в Нижний Тагил было «повышением с понижением». Смелый в высказываниях Евгений Фёдорович частенько становился героем скандальных историй. На одном из совещаний партийных пропагандистов он выдвинул тезис «Мы все пойдём за товарищем Сталиным, как табун за жеребцом!», что обидело некоторых коммунистов. Его вызвали на ковёр, объявили выговор с занесением в учётную карточку, но каких-то критических последствий для Колышева не последовало.

В Нижнем Тагиле Евгений Фёдорович показал себя классическим аппаратчиком, немного самодуром, но в большей степени карьеристом. Его квартальные отчёты в обком партии и ЦК читались наверху с удовольствием. В них было всё: рост темпов производства, успехи подсобных хозяйств, высокие результаты идеологической работы с молодёжью. Отчёты выглядели в высшей степени убедительно, и Москва то и дело отмечала работу Евгения Колышева на страницах центральной прессы. Кроме того, за весь период работы в должности 1-го секретаря Нижнетагильского горкома ВКП(б), с января 1942-го по июнь 1945 года, Евгений Фёдорович был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной Войны II степени и Красной Звезды.

Некоторые дела Колышева запомнились тагильчанам надолго. Это по его инициативе в годы войны в кинотеатре «Искра» стали работать пионеры и комсомольцы, при его поддержке в военном городе проходили спортивные и культурные мероприятия. По его же инициативе и при деятельном участии в Нижнем Тагиле была построена и начала работать кондитерская фабрика, давшая первую продукцию 8 мая 1945 года.

В апреле 1946-го Евгений Колышев ушёл на повышение — его назначили 1-м секретарём Кемеровского обкома партии. Занимал этот пост он четыре года, а ушёл с него со скандалом. В начале 1950 года в Кемерово открылась синагога, а месяц спустя выяснилось, что некоторые из аппарата Кемеровского горкома и обкома являются завсегдатаями этого заведения. Тут же в ЦК партии началось расследование, которое показало, что Колышев знал всё, но не торопился реагировать на «факты, позорящие партию коммунистов». Его вызвали в Москву, где «серый кардинал» партии Михаил Суслов объявил Евгению Фёдоровичу о его смещении. Этот случай оказался для Колышева началом конца карьеры и всей жизни: на него обрушились разные болезни, и год спустя он умер в возрасте 42 лет.

В июле 1946 года в Нижнем Тагиле кресло Евгения Колышева занял ещё один выходец с Украины — бывший директор харьковского завода «Реммаштрест» Алексей Николаевич Бровкин, прибывший на Урал в эвакуацию в 1942 году и вскоре ставший 2-м секретарём Нижнетагильского горкома партии. Во главе тагильской парторганизации он пробыл год и ничем выдающимся в летописи города не отметился. Дальнейшая его карьера была связана со службой в органах внутренних дел, а её пиком стало назначение Алексея Бровкина министром внутренних дел Украинской ССР в 1956 году.

Продолжение следует…

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»