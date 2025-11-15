Город и его люди. Боташевы

Когда мы слышим или читаем фамилию Боташевых, в памяти сразу всплывают страницы истории Нижнего Тагила, связанные с медициной, краеведением, театром и даже архитектурой. «Наши» — тагильские — Боташевы оставили след не только в истории Урала, но и Нижегородчины, Малороссии и даже Китая. Расскажем о некоторых из них.

Считается, что фамилия Боташевых происходит от тюркского слова «боташ», что означает «огонь», «пламя», а в старых башкирских преданиях можно встретить легенды о воине по прозвищу Боташ, который храбро сражался с русскими переселенцами на Урале в начале XVIII столетия. Боташ во главе сотни отчаянных воинов огнём и саблей мстил заводчикам Строгановым за притеснения своих соплеменников. Согласно одной из легенд, в 1716 году строгановские казаки разбили отряд Боташа, а сам он укрылся в глухих лесах близ речки Дарьи, где его выловили демидовские егеря. Но «железный Акинфий» не сдал разбойника властям, а посулил долгую и безбедную жизнь, если Боташ примет православие и пойдёт к нему на службу. Поразмыслив немного, храбрый башкир согласился. Демидов приблизил его и назначил смотрителем своих лесных дач.

Документального подтверждения эти легенды пока не имеют, но их очень любил рассказывать Николай Боташев, сын главного лесничего Нижнетагильского округа Александра Ивановича Боташева, когда разговор заходил о происхождении его рода.

Николай Александрович Боташев (фото неизв. автора, 1925 г. / фрагмент ориг. изображения)

Николай Александрович Боташев родился в 1885 году в Нижнем Тагиле, в семье «главного смотрителя лесных дач» демидовских заводов. Его детство прошло на Нижней Ерзовке, а отрочество — в Верхней Салде, куда семья переехала после перевода отца на другое место службы. Окончив школу, он продолжил учёбу в Верхне-Салдинском народном (земском) училище и в Нижнетагильском горнозаводском. С 15 лет начал работать: на Меднорудянском руднике, на Гальянском торфянике, а по окончании училища — в техническом отделе Нижнетагильского завода. Затем, окончив экстерном Алексеевское реальное училище в Екатеринбурге, в 1907 году уехал в Петербург и поступил в Институт гражданских инженеров Императора Николая I. В 1915 году с отличием защитил диплом и был направлен в Нижний Новгород. Там Николай Боташев поступил на службу младшим инженером строительного отдела Нижегородского губернского правления. В служебные обязанности молодого специалиста входило производство строительно-архитектурной экспертизы частных строений, первых электротеатров и промышленных зданий. Но работа ему не нравилась. Он вообще разочаровался в архитектуре, когда узнал, что его дипломный проект «дома с грифонами» для Санкт-Петербурга просто украл другой архитектор и, заменив грифонов орлами, выдал работу за свою. В планах Николая Александровича было отработать в Нижнем Новгороде положенные два года, и вернуться на родину в Нижний Тагил. Так бы оно и произошло, если бы в начале 1917 года Николай не познакомился с купеческой дочкой Марией Кокаревой. 22 мая того же года они обвенчались. Благодаря протекции тестя и тёщи Николай Боташев получил хорошую должность на заводе взрывчатых веществ под селом Растяпино. Через год у молодожёнов родился первый сын Мстислав (будущий известный спортсмен, тренер и спортивный фотограф).

По окончании Гражданской войны завод в Растяпино переименовали в Завод № 80, а Боташева назначили начальником технического отдела. В 1927 году он берёт двухнедельный отпуск и едет в Нижний Тагил, где полным ходом идёт модернизация старого демидовского завода. Руководство завода было готово хоть сейчас принять на работу инженера-архитектора «старой школы» и даже пообещало хорошую служебную квартиру. Однако уйти с режимного завода № 80 оказалось не так просто. Николая Александровича загружают работой: он начинает проектировать цеховые корпуса и объекты соцкультбыта в заводском посёлке. Так проходит три года. В 1930 году его арестовали по доносу и обвинили в причастности к деятельности «Промпартии». Коллегией ОГПУ он был приговорён по ст. 58-7-11 к высшей мере наказания с заменой на 10 лет лагерей. В декабре 1932 года его досрочно условно освободили, но как ценного специалиста оставили в Нижнем Новгороде работать архитектором-строителем. Он проектировал и строил новое здание ОГПУ, стадион спортобщества «Динамо», клуб работников НКВД. В 1939 году его освободили и разрешили переехать в Москву, где вскоре он устроился в строительный трест проектировщиком военных объектов. В 1941 году организация, в которой работал Боташев, была эвакуирована в Оренбург, где год спустя Николай Александрович умер.

Ещё во время своего приезда в Нижний Тагил в 1927 году Николай Боташев принялся разыскивать своих братьев Константина, Сергея, Виктора и сестру Нину. Но нашёл только Сергея, который в 1922 году вернулся в родной город и работал во 2-й Советской (бывшей заводской) больнице хирургом.

Сергей Александрович Боташев (фото В. Метенкова, 1912 г. / общ. достояние)

Сергей рассказал брату всё, что знал о судьбе членов семьи.

Виктор Боташев окончил университет, преподавал математику и физкультуру в земских школах. Ещё до революции он организовал в Нижнем Тагиле первый спортивный клуб «Санитас», где все желающие могли за мизерную плату (которая вся уходила на аренду зала) заниматься спортивной гимнастикой, тяжёлой атлетикой, силовыми видами спорта. В 1918 году он женился на милой девушке Лизе, внучке Дмитрия Петровича Шорина – главного организатора постройки храма Александра Невского. Но брак оказался недолгим. Супруги расстались, и Виктор уехал из города. Через некоторое время он объявился в Алапаевске, где стал преподавать в школе математику (в 1948 году ему, первому в городе, будет присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР»).

Константин, окончив словесное отделение историко-филологического факультета Казанского университета, женился на однокурснице Зое Дягилевой, учительствовал, но в 1919 году ушёл с отступающими частями русской армии Колчака в Сибирь. Последняя весточка от него пришла в 1921 году из Читы.

О Константине Боташеве станет известно позднее. 2 августа 1922 года он выехал из Читы в Маньчжурию, где стал преподавать русский язык в институте «Харбин-Гакуин» (г. Харбин). В личном деле эмигранта К. А. Боташева указано, что политических убеждений он не имеет, в каких-либо партиях и общественных организациях не состоял и не состоит. Когда в 1935 году Советский Союз продал свою долю Китайско-Восточной железной дороги государству Маньчжоу-Го, тысячи советских железнодорожников и русских эмигрантов выехали из Харбина в Советский Союз. Поимённые списки выезжающих печатались в советских и эмигрантских газетах. Однако Константина Боташева среди них не было. Он остался в Китае. До конца жизни он преподавал русский язык в китайских институтах, в 1930 – 1940-х годах написал и опубликовал несколько учебников по русскому языку для китайцев. Последней его книгой был сборник рассказов-воспоминаний о жизни в эмиграции.

(окончание следует)



