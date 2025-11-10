Нижнему Тагилу и Екатеринбургу выделят 1,42 млрд рублей на интеллектуальные системы управления дорожным движением

На развитие интеллектуальных транспортных систем в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле будет выделено 1,42 млрд рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета Свердловской области на 2026–2028 годы.

Финансирование будет осуществляться как из областного, так и из федерального бюджетов. В 2026 году планируется выделить 111,5 млн рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета и 215,7 млн рублей из областного. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) предназначены для автоматизации управления дорожным движением в крупных городах Свердловской области с населением более 300 тысяч человек. В регионе таких городов два — Екатеринбург и Нижний Тагил. В рамках внедрения ИТС планируется модернизация светофоров, установка дорожных контроллеров и детекторов транспортных потоков, а также «умных» остановок и камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По оценкам областного Минтранса, внедрение этих систем позволит сократить среднее время поездки в часы пик, повысить безопасность дорожного движения и снизить количество дорожно-транспортных происшествий на городских магистралях.

Бюджет Свердловской области в 2026 году впервые превысит полтриллиона рублей. Его расходная часть запланирована на уровне 536,3 млрд рублей, а доходная — 504,4 млрд рублей.