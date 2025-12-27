Дом «графин» и самая крупная в Европе домна. История Верх-Нейвинского завода, часть 1

История возникновения Верх-Нейвинского загадочна и запутана. По одной версии он был основан в 1662 году беглыми старообрядцами, срубившими близ речки Невьи (Нейвы) себе пару скитов. Эта версия принята в качестве официальной даты появления посёлка, хотя ряд историков ставят её под сомнение.

Вторая версия гласит, что в сентябре 1628 года тобольский кузнец Богдан Колмогор нашёл в этих местах залежи болотной железной руды и доложил о находке тобольскому сыну боярскому Ивану Шульгину. Тот отправился вместе с кузнецом на место находки, обследовал и описал его, а затем неподалёку нашёл ещё несколько месторождений железной руды. Шульгин доложил о находке в Сибирский приказ, и вскоре получил разрешение на постройку железоделательного завода, который он решил строить не здесь, а на берегу реки Ницы, где шестью годами ранее житель Туринского острога Пантелей Тентюков нашёл месторождение железной руды более богатое, чем в верховьях Невьи. Но Невьинские железорудные месторождения были закреплены за Ницинским заводом в качестве рудной базы. В 1630–1632 годах близ невьинских закопушек появился посёлок рудокопов.

Есть и третья версия. Известный екатеринбургский краевед и этнограф Наркис Чупин в справочнике «Географический и статистический словарь Пермской губернии» писал: «Осенью 1645 года проходило размежевание Верхотурского уезда с соседним Туринским по случаю земельных споров, то было обнаружено много поселений своевольных, и по сказам старожилов, они жили тут в верховьях реки Невья давно, с 1624 года и ранее». В общем, вопрос о точной дате основания Верх-Нейвинского пока остаётся открытым.

Вид старого Верх-Нейвинского (фото: «Техпроп», 1934 г. / фрагмент ориг. изображения)

Залежи болотных руд на реке Невье иссякли за два-три года и рудник был заброшен. Рудокопы разбрелись по своим деревням и о найденной здесь давным-давно железной руде до 1712 года никто не вспоминал. Заново начал разведку этих мест тульский купец и промышленник Никита Демидович Антюфеев (Демидов), который по поручению царя Петра I стал строить в верховьях реки Тагил «железной завод». Рудознатцы Никиты Демидовича нашли несколько месторождений железных руд на реках Невье, Тагил и Калата, которые были записаны в качестве сырьевой базы нового Верхнетагильского завода. Он дал первый чугун в 1718 году, но вскоре начались проблемы: нехватка леса для жжения угля и низкое качество местных руд. В 1720 году Никита Демидов переключил своё внимание и ресурсы на месторождения магнитного железняка горы Магнит и медных руд на левом берегу реки Выи, а на Верхнетагильском заводе организовывал производство сельскохозяйственного инвентаря и железной посуды. Кроме того, в Верхнем Тагиле начали шить тулупы, катать валенки, изготавливать телеги и сани. В то же время на месте старых Невьинских рудников началось жжение древесного угля для заводов Демидова, и появилось несколько куреней углежогов. Уголь из верховьев Невьи поставлялся, как на Верхнетагильский завод, так и на Невьянский, а затем и на Выйский и Нижнетагильский. Но до 1762 года населённого пункта с названием Верх-Нейвинск не существовало. В документах тех лет встречается только упоминание о «Верх-Нейвинской лесной даче», которая в 1758 году отошла во владения Прокофия Акинфиевича Демидова. Первые упоминания о «заводе» как о предприятии с рабочим посёлком при нём начинают появляться в 1762 году, когда Прокофий Демидов начал строительство плотины для будущего Верх-Нейвинского завода.

В отличие от отца и деда, которые строили небольшие заводы близ рудных мест, Прокофий решил выстроить один завод с огромной домной, полным набором передельных «фабрик», каждая из которых должна была производить отдельный сорт железа, и цехом по производству инструмента и оснастки. Для работы завода был сделан пруд, плотина которого имела в длину 415 саженей, в ширину 15 саженей, в высоту 8 аршин. Заводской пруд, по словам современников, был настолько велик, что спрудная вода простиралась вверх по реке до озера Таватуй на 10 вёрст, и на 8 вёрст за озером. Завод состоял из доменной фабрики с одной большой домной (самой большой в Европе в те годы); двух кричных фабрик при 8 горнах, 7 действовавших и 2 запасных молотах; пильной мельницы и дощатой фабрики, гвоздильной фабрики, каменной кузни с 13 горнами, дюжины хозяйственных построек и жилых помещений для рабочих. Завод строился два года и обошелся в 22 000 рублей серебром. Качество выпускаемой продукции было отменным. На заводе отливались цилиндры и валки для прокатки железа, молоты, наковальни, производилось полосовое (шинное) железо, а его избыток шёл на передел в листовое. Избыток чугуна отправлялся для передела на Шуралинский, Шайтанский и Сылвенский заводы. Работало на Верх-Нейвинском заводе более 1000 человек.

Доменная «фабрика» Верх-Нейвинского завода

(фото неизв. автора, вторая половина XIX в. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Для управляющего заводом по приказу Прокофия Акинфиевича было выстроено двухэтажное здание округлой формы с башенкой, издали напоминающее графин. Одна из местных легенд гласит, что первый управляющий завода обращался с работным людом чрезмерно сурово и несправедливо, за что однажды зимним вечером рабочие подкараулили его в посёлке и устроили «тёмную». Узнав об этом инциденте, Прокофий распорядился построить для управляющего круглый дом, «чтобы из-за угла не прибили». На самом деле «дом-графин» изначально строился как заводская контора, а его оригинальную форму заводовладелец подсмотрел во время поездки в Саксонию ещё 30 лет назад. В 2005 году изображение дома-графина было утверждено в качестве центрального элемента на гербе города Верх-Нейвинска.

«Дом-графин» — контора Верх-Нейвинского завода (фото: «Техпроп», 1934 г. / фрагмент ориг. изображения)

В 1769 году Прокофий Демидов решил продать свои заводы. К этому времени он совершенно охладел к фамильному делу и, решив сосредоточиться на других сторонах своей деятельности, предпочел избавиться от хлопотного хозяйства, которое, по его мнению, отнимало слишком много времени. Он подал прошение на имя императрицы с ходатайством о дозволении продать уральские заводы «со всеми принадлежности, с мастеровыми и работными людьми, также со крестьянами» промышленнику Савве Собакину (Яковлеву). В начале 1770 года продажа была разрешена именным указом, в котором особо оговаривались казенные поставки: «Ныне ж оным Демидовым, по продаже и по покупке Саввой Яковлевым тех заводов, по объявленным указам, всё то делать и ставить же он, Яковлев, по купчей обязался и дабы означенные военные снаряды, железо и якоря, и прочее им, Яковлевым, с покупки заводов во всякой исправности безоговорочно деланы и куда, по вышеописанным указам, следует, ставлены были».

Между собой стороны заключили следующую купчую грамоту: «Лета 1769 генваря в двадесятый день дворянин и Сибирских железных заводов содержатель Прокофий, Акинфиев сын, Демидов продал он, Прокофий, коллежскому асессору и Сибирских же железных заводов содержателю, Савве Яковлеву сыну и наследникам его... в Верхотурском уезде железо-вододействуемые доменные и молотовые заводы, а именно: Невьянский, Верх-Нейвинский, Быньговский, Шуралинский, Верхне-Тагильский и Шайтанский с принадлежащими по всем вышеописанным заводам, фабриками и со всяким заводским и прочим строением и с инструментом, с рудниками, лесами и угодьями... И за те все вышеописанные заводы, и со всеми к ним принадлежностями, взял я, Прокофий, у него, Саввы, денег восемьсот тысяч рублей».

Из этой суммы, по условиям купчей, Яковлев должен был уплатить Демидову 200 000 рублей после подписания сделки, а остальные 600 000 погасить в течение пяти лет. При этом Яковлев получил не только заводы, но и уже выпущенную готовую продукцию, а Демидову остались наличные деньги, имевшиеся в заводских конторах.

На этом «демидовская» эпоха Верх-Нейвинска закончилась, и началась эпоха «яковлевская» — не менее долгая и интересная.

