В Нижнем Тагиле обустроят парк на Руднике имени III Интернационала

В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание по благоустройства лесопарковой зоны в микрорайоне Рудник имени III Интернационала. Благоустройство парка будет реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным пресс-службы администрации города, за проект проголосовало более 56 тысяч жителей Тагила.

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время специалисты МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» занимаются подготовкой конкурсной документации для выбора подрядной организации. Планируется начать работы по созданию многофункциональной территории в апреле текущего года, на что будет выделено 75 млн рублей.

В парке, площадь которого составляет 6778 квадратных метров, планируется уложить новое асфальтобетонное покрытие центральной аллеи, установить входные группы со стороны улиц Жданова и Петрова. Также будут обустроены две детские игровые площадки с оборудованием из природных материалов и спортивная площадка для занятий стритболом и воркаутом. Кроме того, в парке создадут зоны для отдыха, организации мероприятий и размещения временного торгового павильона.

«Малые архитектурные формы — скамьи, урны и фонари — выполнят в стилистике времени основания парка, это 30-40-е годы ХХ века, но в современном прочтении и более лаконичном дизайне. Как и во всех отремонтированных за последние годы общественных пространствах, смонтируют современные системы наружного освещения, видеонаблюдения и оповещения, создадут условия для свободного передвижения маломобильных групп населения», — рассказал директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, чья компания занималась разработкой проекта.

Перед началом работ Владислав Пинаев поручил провести финальное обсуждение проекта с жителями Рудника.

«Он готовился с учётом пожеланий большой инициативной группы тагильчан, и их мнение необходимо учитывать в первую очередь. Наполнять территорию интересными архитектурными деталями, которые будут отличать её от других парков и скверов, будем поэтапно. Сделать акцент в оформлении на природных особенностях территории или истории создания решать будем тоже сообща. Возможно, предложим подумать над темой участникам симпозиума парковой скульптуры. Необычные работы победителей этого конкурса уже украшают несколько улиц и скверов нашего города», — отметил Владислав Пинаев.