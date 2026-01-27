Не мех, а мох. Флористка из Нижнего Тагила создала уникальное «лесное» платье из природных материалов

Тагильчанка Ольга Скакун приняла участие во всероссийском конкурсе флористов «Ёлочный переполох» (0+). Она представила работу «Уралочка», сделанную из природных материалов. В платье дизайнер использовала ветки пихты и берёзы, УФ-смолу, кору дерева, шишки и мох разных видов.

«Идея создания уральского платья родилась в сентябре 2025 года. Мы с тагильским дизайнером кутюрных платьев Ариной Шараповой решили сделать подобный проект для витрины нового магазина. Но по семейным обстоятельствам сделать осеннее платье не получилось, и мы вернулись к этому вопросу в конце октября. Неожиданно, листая ленту в соцсетях, я наткнулась на пост о конкурсе, и в голове выстрелило: “Платью быть!”. Так как корсетная основа была уже сшита, материал заготовлен, мне оставалось только её реализовать, сделав акцент на хвойный материал. Мне в работе было принципиально важно использовать именно местный материал. Я люблю использовать “подножный корм” в своих работах. Это, по моему мнению, отличает флориста от просто продавца цветов: способность переработать материал, по которому ваши заказчики ходят ногами, в интересный букет», — рассказывает Ольга.

В создании работы была задействована целая команда. Моделью выступила дочь Ольги, 14-летняя Алиса Корбут. Макияж создавала заведующая парикмахерским цехом Нижнетагильского драматического театра Валентина Малько. Фотографы — Татьяна Гурьянова и участница реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+) Ксения Ляпцева. Съёмкой видео занималась Елена Денискина.

«Я очень люблю работать с берёзовыми ветками, именно с длинными “косами” наших повислых берёз — этот материал очень податливый, пластичный, прочный. Изначально в работе хотелось создать эффект снега, но я быстро отказалась от этой идеи, так как под искусственным снегом перестала бы быть видна фактура и структура мха, а именно мох нескольких видов позволил создать на платье своеобразный “лесной” эффект. Крупный мох, напоминающий мини-ёлочки, перетекающий в короткий мох, напоминающий луга и поля — прятать такое показалось мне недопустимым. Вместо снега пришла идея “заледенить” платье, пришлось освоить технологию полимеризации УФ-смолы, до этого проекта я с ней не работала. Эффект создания льдинок, стекающих с вершины кокошника через шею на лиф и далее по веткам и пихте, показался мне подходящим вариантом. При движении льдинки звенят и блестят», — делится Ольга.

В создании платья «Уралочка» автор использовала технику мозаики с корой дерева. Она вручную ломала куски коры, чтобы получить ломаный эффект. Эти куски выкладывались как пазл на лиф корсета, оставляя зазоры в 2–3 мм. Затем их конопатили мхом при помощи деревянной шпажки. Такой приём позволил создать эффект малахитово-изумрудных «ручьёв» мха между участками коры, объединяя их в единую гармоничную композицию.

«Конечно, не обошлось без шитья, шила леской вручную. Кокошник я изготавливала тоже впервые в жизни. С бархатом до этого вообще никогда не работала. Самым сложным в работе оказалось стыковать шишки в единую длинную змейку Медянку — персонажа уральских сказов, по преданию, она указывает золотодобытчикам залежи драгоценных металлов. В Нижнем Тагиле никто такого никогда не делал, это, бесспорно, шаг вперёд в моей профессиональной деятельности», — говорит Ольга Скакун.

Платье весит около 10 килограммов. Ольга признаётся, что ещё одной сложной задачей в его создании было прирастить мох. Для этого тагильчанка поливала его прямо на платье целый месяц.

Организатор конкурса — Общероссийское НКО «Сообщество флористов России».