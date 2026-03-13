Суд оштрафовал мэрию Нижнего Тагила на 150 тысяч рублей за неисполнение предписаний пожарных

В ноябре 2025 года представители государственного пожарного надзора провели внеплановую проверку в отношении администрации Нижнего Тагила, которая должна была исправить выявленные ранее нарушения. В результате проверки выяснилось, что значительная часть предписаний не была выполнена.

Надзорные органы зафиксировали отсутствие или недостаточность источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах Висимо-Уткинск, Уралец, Студёный, Чащино и деревне Захаровка. Также не были созданы противопожарные минерализованные полосы вокруг территорий, подверженных угрозе природных пожаров.

Кроме того, в некоторых микрорайонах Нижнего Тагила отсутствовали источники водоснабжения в границах застройки. К естественным водоёмам — Выйскому пруду, рекам Тагил и Кушва — не были проложены подъезды с твёрдым покрытием для забора воды. Были выявлены и другие нарушения, включая перекрытие проезда для пожарной техники на городских улицах и наличие сухостоя на земельных участках. Всего было обнаружено более 40 неустранённых нарушений.

Администрация города была привлечена к ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ за повторное невыполнение законного предписания пожарного надзора. В декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил юридическому лицу штраф в размере 150 тысяч рублей.

Представитель администрации подал апелляцию в Свердловский областной суд с просьбой снизить размер штрафа.

Апелляционный суд, изучив материалы дела и доводы жалобы, не нашёл оснований для смягчения наказания. В решении суда было указано, что факт повторного правонарушения подтверждается материалами дела. Доводы защиты о неисполнимости предписаний были признаны судом несостоятельными. Постановление Ленинского районного суда Нижнего Тагила было оставлено без изменений. Решение вступило в законную силу.