Жители Нижнего Тагила пожаловались на мужчину, натравливающего своих трёх овчарок на людей

Жители Нижнего Тагила обеспокоены поведением мужчины, который, по словам очевидцев, использует своих трёх овчарок во время уличных конфликтов. О трёх подобных случаях сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Накануне стало известно об инциденте, произошедшем 7 мая на улице Краснознамённой. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Как сообщают очевидцы, двое мужчин находились возле магазина, общались и выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт, и один из мужчин сначала набросился на оппонента с кулаками, а затем отдал своим собакам команду «Фас!». После этого овчарки атаковали мужчину. На кадрах видно, как собаки рвут на пострадавшем одежду. В это время их хозяин наблюдал за происходящим и снимал всё на телефон.

Как выяснилось, это не единственный подобный случай. Ещё один пострадавший рассказал сообществу о конфликте, произошедшем 10 апреля на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского. По его словам, во время прогулки с лабрадором он попросил владельца другой собаки отозвать питомца, подбежавшего к ним. В ответ мужчина нецензурно выразился, после чего ударил его в лицо.

«Началась драка, от него сразу же последовала команда овчаркам «Фас!». Три взрослых собаки, подчиняясь приказу своего явно неадекватного хозяина, тут же вцепились в мои ноги. Получилось так, что в драке я запутался в своей куртке, и мы оба упали. Пока я вставал, он ушёл быстрым шагом, и собаки перестали кусать меня, побежав за ним. Честно говоря, думал, загрызут, так как даже случайные прохожие, видя всё это, побоялись подойти и помочь. Но я прекрасно понимаю, что они испугались этих агрессивных собак, терзающих взрослого мужика. Страшно даже представить, что могло бы быть, если на моём месте оказался ребёнок», — рассказывает пострадавший.

Ещё один инцидент, по словам очевидцев, произошёл 3 июня на том же перекрёстке. Конфликт начался после настойчивой попытки собачника познакомиться с девушкой. Разговор быстро перерос в потасовку, во время которой овчарки набросились на девушку и её спутника. Женщине потребовалась медицинская помощь.

По информации одного из подписчиков сообщества, ранее участковый уже проводил беседу с владельцем собак. Пострадавший в конфликте 10 апреля также добавил, что обратился в полицию.

Журналисты АН «Между строк» опознали владельца собак и попытались связаться с Владимиром (так зовут мужчину) для получения комментария. Мужчина ответил на звонок и пообещал рассказать свою версию событий позже, но на момент публикации он так и не перезвонил.



«Сотрудниками уголовного розыска полиции Нижнего Тагила установлен и задержан местный житель 1983 года рождения. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. В настоящие время задержан по ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого). По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».