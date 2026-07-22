В Нижнем Тагиле из-за дождей ухудшилось качество воды, по предписанию санврача проводится гиперхлорирование

Администрация Нижнего Тагила предупредила тагильчан об ухудшении качества питьевой воды. Это связано с поступлением поверхностных вод в Верхне-Выйский пруд, который является источником водоснабжения для части города. При этом власти заверили, что поводов для беспокойства нет.

«Зафиксированные отклонения по показателям цветности и мутности носят исключительно органолептический характер и отражают снижение потребительских свойств воды; они не свидетельствуют о наличии факторов, представляющих опасность для здоровья населения», — сообщает мэрия.

По предписанию главного санврача «Водоканал-НТ» производит гиперхлорирование воды на выходе в распределительную сеть. Кроме того, компания увеличила частоту проведения лабораторных испытаний, в том числе на вирусологические и микробиологические показатели.

«Следует учитывать, что сложившаяся ситуация обусловлена гидрометеорологическими факторами и носит временный характер. Прогнозируется нормализация качества питьевой воды в течение нескольких дней после прекращения затяжных осадков и снижения объёма поверхностного стока», — сказано в сообщении.

Напомним, в Верхней Салде в водопроводной воде обнаружили многократное превышение аммиака и других опасных веществ. К ситуации подключился Александр Бастрыкин.