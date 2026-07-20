В Верхней Салде в водопроводной воде обнаружили многократное превышение аммиака и других опасных веществ. К ситуации подключился Александр Бастрыкин

Жителям Верхней Салды запретили пить водопроводную воду из-за многократного превышения вредных веществ в Исинском водохранилище, откуда вода поступает в квартиры жителей. К выяснению обстоятельств загрязнения подключились Следственный комитет и Роспотребнадзор.

«Результаты лабораторного анализа проб, отобранных 15 июля на водозаборе: аммиак — 4,15 мг/л (превышение ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 более чем в 4 раза), цветность — 340 градусов (превышение норматива более чем в 6 раз), железо общее — 1,60 мг/л (превышение ПДК более чем в 5 раз)», — говорится в заключении Роспотребнадзора.

В связи с этим власти муниципалитета получили предписание организовать подвоз питьевой воды из расчёта 10 литров на человека, приостановить работу детских садов и предприятий общепита.

Как сообщил глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов на своей странице во «ВКонтакте», источником загрязнения являются отходы птицефабрики, которые хранились в полях. Для нейтрализации последствий сброса строится заградительная дамба и усиливается аэрация водохранилища.

Также он отметил, что волонтёры доставили в город более 30 тысяч литров воды. Бутилированная вода передана в Центральную районную больницу, комплексный центр соцобслуживания населения и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сначала администрация Верхней Салды советовала жителям кипятить и отстаивать воду, но вскоре запретила использовать её для питья, приготовления еды, мытья посуды и овощей, для гигиены и поения животных. Воду из-под крана теперь можно использовать только для смыва в туалете.

«Двое суток горожане, включая детей и пенсионеров, пили, готовили еду и мылись водой, перенасыщенной аммиаком и куриным помётом. Кто ответит за эту халатность?» — возмущались в соцсетях жители города.

По факту произошедшего СУ СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Доклад о ходе его расследования запросил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

