Цены на бензин в Нижнем Тагиле за 10 дней выросли почти на 16% и достигли 139 рублей за литр

Цены на заправках местной сети «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле на сегодня, 16 июля, достигли 139 рублей за литр бензина АИ-95. Бензин АИ-92 ГОСТ в этой сети стоит 128 рублей за литр, АИ-92 Евро — 135 рублей за литр, дизель — 112 рублей за литр.

По данным на 15 июля АИ-95 стоил в этой сети 135 рублей за литр, АИ-92 Евро — 130 рублей, АИ-92 ГОСТ — 124 рубля, дизель — 112 рублей.

Напомним, что на 6 июля цены на заправках этой сети были заметно ниже. 120 рублей за литр бензина АИ-95, АИ-92 ГОСТ — 113 рублей за литр, АИ-92 Евро — 115 рублей за литр. За десять дней бензин АИ-95 подорожал на 15,8%.

Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил о необходимости заправлять автомобили крупных торговых сетей в приоритетном порядке, чтобы не допустить роста цен на продукты.