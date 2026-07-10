В Нижнем Тагиле пропал подросток

В Нижнем Тагиле отдел полиции № 16 устанавливает местонахождение 16-летнего Сергея Константиновича Бишарова. Накануне днём он вышел из дома на прогулку и не вернулся. Приметы пропавшего: рост — 170 см, телосложение — среднее, карие глаза, рыжие волосы.

«С целью установления местонахождения пропавшего ориентированы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды. Сейчас проверяются возможные места нахождения Сергея, также установлен круг общения подростка», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Просьба ко всем, кто видел или знает о местонахождении подростка, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или по номеру 02.