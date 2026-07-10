Градообразующие предприятия Нижнего Тагила вложили в «Чистый воздух» более 15 млрд рублей

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» подвели итоги мероприятий по модернизации промышленных производств в Нижнем Тагиле. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов выступил с докладом о федеральном проекте «Чистый воздух» на панельной дискуссии «Экологическая безопасность как вектор развития территорий», сообщили в Департаменте информационной политики региона.

«Участниками комплексного плана мероприятий по снижению выбросов являются 16 предприятий города. В их числе филиал “Нижнетагильский металлургический комбинат” ПАО “ЕВРАЗ”, АО “Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“, ПАО “Уралхимпласт”, ОАО “Высокогорский горно-обогатительный комбинат”. Предприятия поэтапно модернизируют технологические процессы, обновляют очистное оборудование и переходят на более экологичные стандарты производства. В настоящее время надзорные органы проводят верификацию эффективности выполненных мероприятий», — рассказал Денис Мамонтов.

За время реализации проекта предприятия Нижнего Тагила вложили более 15 млрд рублей в модернизацию, строительство и реконструкцию очистных сооружений, техническое обновление и внедрение передовых технологий. Эти инвестиции направлены на значительное сокращение промышленных выбросов и улучшение качества воздуха в городе.

Кроме того, в рамках проекта реализованы инфраструктурные проекты: за счёт федерального и регионального бюджетов закуплено 12 трамвайных вагонов, реконструированы 5 газовых котельных, а 1713 частных домовладений переведены на газовое отопление. Это превышает плановый показатель более чем в два раза.

В городе также развивается система экологического мониторинга: автоматические станции контроля атмосферного воздуха работают в обычном режиме, их данные ежедневно публикуются на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона. Эта информация также транслируется на уличных экранах и в общественном транспорте, чтобы информировать жителей.