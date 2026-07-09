В Свердловской области задержали школьника по обвинению в поджоге релейного шкафа на железной дороге

В Свердловской области задержали 15-летнего школьника по обвинению в совершении поджога железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, в конце июня этого года с подростком в Telegram связался неизвестный, действовавший в интересах Украины, и склонил к совершению преступления, пообещав деньги за выполнение задания. В результате парень на перегоне станций «Подволошная — Первоуральск» поджог релейный шкаф железной дороги.

Подросток был задержан и помещён под стражу сразу после преступления. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Следователями СК были проведены обыски, допросы и назначен комплекс судебных экспертиз. Сейчас устанавливаются заказчики преступления и его обстоятельства.

В Следственном комитете России напоминают, что иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать несовершеннолетних через социальные сети и мессенджеры для совершения диверсий и терактов. О любых предложениях совершить преступление необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности не подлежат уголовной ответственности.