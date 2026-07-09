Суд в Нижнем Тагиле обязал строительную компанию вернуть деньги клиентам за невыполненную работу

В Нижнем Тагиле строительная компания ООО «Золотой дракон» заключила в 2024 году два договора на выполнение работ, получила деньги, но не уложилась в указанные сроки. Часть уже выполненных работ не соответствовала требованиям заказчика. В итоге клиентам пришлось возвращать деньги через суд.

В первом случае организация заключила договор на общую сумму 516 тысяч рублей. Не найдя общего языка с застройщиком, клиент обратился в Консультационный пункт Роспотребнадзора.

Второй заказчик также заключил договор на строительные работы с ООО «Зелёный дракон» на сумму 350 тысяч рублей, которая была оплачена. Однако в установленный договором срок работы выполнены не были, и клиент также обратился за юридической помощью.



«Специалистом Консультационного пункта был проведён правовой анализ ситуации, даны разъяснения прав потребителя и подготовлены юридические документы: претензии с требованиями о расторжении договоров и возврате денежных средств за невыполненные работы ввиду нарушения установленных договорами сроков, а также неустоек за нарушение сроков по вышеуказанным договорам. По прошествии времени были подготовлены исковые заявления о взыскании денежных средств, убытков, неустоек за нарушение сроков выполнения работ и компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения гражданских дел в суде оба дела были объединены в одно», — рассказали в отделе экспертизы защиты прав потребителей Роспотребнадзора.



Первое дело рассматривалось в 2025 году в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Суд постановил взыскать с ООО «Зелёный дракон» денежные средства в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работ, неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований по претензиям, излишне уплаченных денежных средств, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение требований в добровольном порядке. Общая сумма удовлетворённых требований потребителя составила 2,3 млн рублей.



Второе дело рассматривалось в 2026 году в Тагилстроевском районном суде. Требования были удовлетворены частично, а именно: взысканы в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору, неустойка за нарушение срока выполнения работ, компенсация морального вреда, а также взыскан штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке. Общая сумма составила 1,1 млн рублей. На сегодняшний день оба решения вступили в законную силу.



За консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении прав потребителей можно обращаться в Консультационный пункт Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.